Crespín y Laguna (al fondo) hablan, durante el encuentro en UGT, observadas por Mayoral (al fondo, izda.) - PSOE

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista al Senado en la candidatura Senado de Progreso, Rafi Crespín, y el cabeza de lista socialista al Congreso por la provincia, Alberto Mayoral, han mantenido este martes sendas reuniones de trabajo con las direcciones provinciales de los sindicatos CCOO y UGT, encabezadas por sus respectivas secretarias generales, Marina Borrego y Encarna Laguna.

Durante estos encuentros, según ha informado el PSOE en una nota, han trasladado a los sindicatos los principales compromisos del programa electoral socialista de cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, "con especial atención a la mejora de los salarios, la reducción de la jornada laboral, la negociación colectiva y el fortalecimiento de la protección social".

Crespín y Mayoral han destacado que el PSOE concurre a estas elecciones con "el compromiso de seguir avanzando en derechos laborales y en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, frente a quienes plantean una vuelta atrás en las conquistas alcanzadas durante los últimos años".

En este sentido, Crespín ha defendido que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "debe quedar blindado por ley para garantizar que alcance, como mínimo, el 60% del salario medio", consolidando una política de mejora de las rentas del trabajo que, a juicio de la candidata socialista, "ha permitido avanzar hacia un mercado laboral con más derechos y mayor protección".

"No queremos que los avances dependan de la voluntad de cada Gobierno. Queremos blindar derechos y seguir mejorando los salarios de quienes trabajan", ha señalado Crespín, quien ha reivindicado las sucesivas subidas del SMI impulsadas por los gobiernos socialistas como una de las principales herramientas para mejorar las condiciones de los trabajadores con menores ingresos, "más de 40.000 cordobeses y cordobesas actualmente en la provincia".

La cabeza de lista al Senado ha subrayado además que el programa socialista plantea completar la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales e incentivar, mediante la negociación colectiva, "nuevos avances hacia las 35 horas", al tiempo que se apuesta por "acabar con las horas extraordinarias que no se pagan ni cotizan".

"Trabajar más horas no puede significar trabajar gratis. Cada hora trabajada tiene que estar reconocida, remunerada y cotizada", ha defendido Crespín, quien ha considerado imprescindible seguir avanzando en la conciliación, en la corresponsabilidad y en la mejora de la calidad del empleo.

Crespín y Mayoral han destacado que el encuentro con CCOO y UGT permite al PSOE escuchar de primera mano las reivindicaciones de las organizaciones sindicales y trasladarles "una propuesta electoral que pone el trabajo y los derechos laborales en el centro".

"El crecimiento económico tiene que llegar a los bolsillos de los trabajadores. No basta con crear empleo, queremos que ese empleo sea estable, tenga salarios dignos y permita vivir con mayor seguridad", han afirmado.

Por su parte, el candidato socialista al Congreso ha defendido también la necesidad de que "la negociación colectiva recupere todo su protagonismo", y ha reclamado a las organizaciones empresariales "responsabilidad para actualizar los convenios y garantizar que la mejora de la economía se traduzca también en mejores retribuciones".

"No podemos tener una economía que crece mientras los trabajadores siguen esperando para que sus convenios se actualicen. La mejora de los salarios es también responsabilidad de la patronal y de la negociación colectiva", ha señalado.

Mayoral ha puesto el foco especialmente en aquellos sectores en los que existe una elevada presencia de mujeres y en los que "persisten salarios y condiciones laborales más precarias". En este sentido, ha defendido que la agenda laboral del próximo Gobierno debe "seguir incorporando medidas para reducir las brechas salariales y mejorar la estabilidad y la protección de quienes tienen empleos más vulnerables".

"SEGUIR AVANZANDO"

Ambos candidatos han coincidido en advertir que el 29N plantea también "una decisión sobre el modelo laboral y social que tendrá España en los próximos años". Crespín ha contrapuesto el camino seguido durante los últimos años, "basado en la subida del SMI, la mejora de los derechos laborales y el fortalecimiento de la protección social", con las posiciones del PP y Vox, que, a su juicio, representan "la motosierra y las tijeras frente a los derechos de los trabajadores".

"Estas elecciones no van solo de quién gobierna; van de qué derechos queremos conservar y cuáles queremos seguir conquistando. Frente a quienes hablan de sacrificios para los trabajadores, el PSOE habla de salarios dignos, de reducción de jornada y de protección social", ha afirmado.

Mayoral ha incidido en que el PSOE quiere que "cada avance laboral conseguido en los últimos años sea un punto de partida y no un punto de llegada. No queremos volver al modelo de recortes y precariedad. Queremos seguir avanzando en salarios, jornada, negociación colectiva y protección social", ha remarcado.

Los candidatos socialistas han defendido también la necesidad de "seguir mejorando la protección social de las personas trabajadoras autónomas, facilitando su acceso a prestaciones y pensiones más adecuadas y reforzando sus derechos".

Crespín y Mayoral han agradecido a CCOO y UGT "su disposición al diálogo y al intercambio de propuestas" y han destacado la importancia de "mantener una interlocución permanente" con las organizaciones sindicales, para que "las políticas laborales respondan a las necesidades reales de los trabajadores y trabajadoras".

"El PSOE quiere gobernar escuchando a quienes representan a los trabajadores y seguir trabajando para que cada persona que tiene un empleo pueda vivir mejor, con más derechos, más salario y más tiempo para su vida", han concluido.

REPARTO ELECTORAL

Con posterioridad y durante un reparto electoral en Ronda del Marrubial, la cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Senado ha llamado a la movilización y al "voto inteligente, para que España siga progresando", y ha advertido que las elecciones del próximo domingo "van de dos modelos" en materia laboral, "el modelo de reforma laboral de Rajoy o el modelo de reforma laboral de Pedro Sánchez".

En este sentido, Crespín ha hecho alusión a las anteriores reuniones que ha mantenido con las direcciones provinciales de CCOO y UGT, en las que, según ha explicado, los sindicatos le han trasladado su preocupación ante la posibilidad de que "no gane un Gobierno progresista" y de que "los derechos laborales sean los primeros que se toquen".

"Hoy nos toca hablar de derechos laborales, de la clase trabajadora", ha señalado Crespín, quien ha destacado que el PSOE está trabajando "para seguir madurando nuevos derechos para los trabajadores y trabajadoras". En este sentido, ha subrayado que el próximo 29 de noviembre "nos jugamos mucho" y que la ciudadanía debe tener claro "quién está a su lado, quién cumple con sus compromisos y quién no abandona a la gente a su suerte".

La dirigente socialista ha contrapuesto el modelo del Gobierno del PP de Mariano Rajoy con el del socialista Pedro Sánchez y ha asegurado que "la reforma laboral de Rajoy de 2012 lo único que trajo fue más pobreza a la clase trabajadora y muchos recortes en los derechos laborales", ha afirmado.

Frente a ello, Crespín ha reivindicado la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que, según ha resaltado, "nos tiene hoy en 22,6 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social" y ha permitido "mejoras de los salarios para los trabajadores y trabajadoras", además de la subida del SMI.