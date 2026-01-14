Crespín (PSOE) afirma que los contratos del Reina Sofía de Córdoba son "prueba de la corrupción" del Gobierno de Moreno

Crespín (centro), entre Morales y Martínez, una reunión de trabajo con los cuadros orgánicos e institucionales de su partido en la provincia. - PSOE

CÓRDOBA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este miércoles que la apertura en Córdoba de "una investigación judicial por presunto fraude, falsedad documental y prevaricación por los contratos sanitarios durante la pandemia, con base en el Hospital Reina Sofía, es la prueba de la corrupción y del pelotazo sanitario del Gobierno de Juanma Moreno (PP) que veníamos denunciando los socialistas desde la pasada legislatura".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha opinado que ello "debe forzar a los cordobeses a hacer de la próxima cita electoral andaluza un referéndum por la sanidad pública y echar a Moreno" del Gobierno de la Junta de Andalucía "antes de que la hunda y se la cargue del todo".

Con motivo de una reunión de trabajo con los cuadros orgánicos e institucionales del partido en la provincia, Crespín ha informado que "el desmantelamiento de la sanidad pública en la provincia perpetrado por el Gobierno de Moreno no era sólo una cuestión ideológica, sino también económica y delictiva".

Así, ha recordado que "esta es la tercera investigación que los juzgados abren, tras las causas iniciadas en Sevilla y Cádiz, por los contratos sanitarios troceados en plena pandemia del Covid y la contratación de emergencia que se hizo fuera de normativa, en los años 2020 y 2021, las dos anualidades que incorporan salvedades e irregularidades en los informes de la Intervención General".

Rafi Crespín ha cifrado en "alrededor de 117 millones de euros el volumen de contratación menor bajo sospecha en los años 2020 y 2021 en Córdoba, un porcentaje que se ha disparado respecto a la contratación normalizada, lo que pone de manifiesto el abuso de esta figura excepcional".

"En el centro periférico de gasto del Hospital Reina Sofía de Córdoba --ha agregado-- se ha utilizado espuriamente el procedimiento de emergencia sin que existiere justificación fáctica ni jurídica para ello, adjudicando sin el menor control ni procedimiento importes millonarios de contratos públicos a dedo, y laminando la libre competencia entre las empresas prestadoras de los servicios, con claro daño al interés general y a las arcas públicas, al pagar mayor precio por unos servicios médicos que, de haber existido la exigible competencia en la licitación, se habrían contratado a unos precios evidentemente inferiores a los de partida".

Junto a ello, Crespín ha señalado que "en el foco de la denuncia cordobesa está la actual gerente del SAS, Valle García Sánchez, en su etapa de directora-gerente de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Sofía, aunque el juez ha pedido información al SAS sobre el personal técnico y administrativo que tramitaba dichos contratos y los 150 expedientes bajo sospecha".

"EXPOLIO Y PRIVATIZACIÓN"

"En cualquier caso, y estando siempre pendientes de lo que digan los tribunales, aquí hay un responsable, y se llama Juanma Moreno", según ha recalcado la dirigente socialista, quien ha reiterado que "no hay careta que pueda tapar ya la corrupción sanitaria y el expolio y privatización de lo que era el orgullo de nuestra tierra, la sanidad pública".

En este sentido, ha llamado a los cordobeses a "hacer un ejercicio de introspección y preguntarse si en algún momento él, o alguien de su familia y entorno, se ha sentido defraudado por la atención sanitaria en los últimos años", porque "ésa es la respuesta para votar en las próximas elecciones andaluzas, hacer de las urnas un referéndum por la sanidad pública".

Crespín ha considerado que esta "trama alcanza a todas las centrales de compra" provinciales sanitarias y "responde a un procedimiento diseñado por el Gobierno de Moreno para provocar un vacío legal que beneficia presuntamente a empresas del círculo del PP en Andalucía, que quieren clavar sus garras en la sanidad pública andaluza".

"Mientras el Gobierno de Moreno saquea la sanidad pública y extiende la corrupción sanitaria como una mancha por toda Andalucía, la gente sigue sin poder acceder en tiempo y forma a su médico", ha concluido.

PSOE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Por otro lado, la secretaria general de los socialistas cordobeses ha resaltado "la apuesta por los servicios públicos" de la vicepresidenta del Gobierno de España y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, de quien ha dicho que "es la garantía de las clases medias y trabajadoras que necesitan de los servicios públicos para prosperar, porque lo que dice, lo cumple".

Así, ha citado "lo mucho y bueno que, junto a Pedro Sánchez, ha logrado María Jesús Montero en el Gobierno de España para nuestra provincia, comenzando por la Base Logística, el despegue del Aeropuerto, la solución al problema del agua en el norte de la provincia, la apuesta por la electrificación, las obras de la Variante Oeste o, más recientemente, el nuevo modelo de financiación a las comunidades autónomas, que hará que lleguen a la provincia de Córdoba 500 millones de euros más al año".

Frente a ello, ha afeado que, "lamentablemente, Córdoba no tiene nada que agradecerle a Moreno en estos casi ocho años de gobierno del PP, en los que le sigue debiendo a la provincia dos autovías, la del Olivar y la A-306 Córdoba-Jaén, con cero kilómetros construidos en dos legislaturas; al tiempo que ha cerrado 300 aulas públicas, sobre todo en el entorno rural, y mantiene la lista de espera en Dependencia colapsada, con un millar de mayores fallecidos al año esperando una prestación que nunca les llegó".

FINANCIACIÓN

Junto al secretario de Política Municipal de la ejecutiva provincial del PSOE de Córdoba, Emilio Martínez, y el portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, Crespín ha vuelto a recordar a Moreno que "se le han acabado las excusas para decir que no a 4.850 millones más al año. O piensa en clave de Andalucía y dice que sí, o sigue entregado en brazos de Feijóo y sumiso a Ayuso".

La dirigente socialista ha valorado "la gran oportunidad en inversiones para Córdoba que supone que Andalucía reciba casi 5.000 millones de euros adicionales en la propuesta de financiación presentada por María Jesús Montero, unos fondos que significan más recursos para sanidad, educación, dependencia, políticas de empleo y servicios públicos esenciales, especialmente en las provincias que sufren más desempleo, menor renta y mayores desequilibrios territoriales, como es el caso de Córdoba".

Sobre la proximidad de las elecciones autonómicas, la secretaria general del PSOE de Córdoba ha asegurado que "estamos listos y preparados para ganar y para desalojar a Moreno de la Presidencia de la Junta, y para ello tenemos un ejército imbatible, que son nuestras y nuestros militantes con los 31 alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia y los 437 concejales y concejalas diseminados por el territorio".