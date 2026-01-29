Cristóbal Villanueva y el concurso El Sabiondo, ganadores en Jaén de los premios Tiza de Oro y Mochila de Plata 2025

Cristóbal Villanueva y la concejala Eva Funes - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

El jurado de los premios educativos Tiza de Oro y Mochila de Plata 2025, convocados por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén, ha fallado a favor de Cristóbal Villanueva, director del IES Jabalcuz, que recibirá el Premio Tiza de Oro, y del proyecto El Sabiondo, impulsado por el colegio Santa María de los Apóstoles, que ha sido distinguido con la Mochila de Plata.

Así lo ha anunciado la concejala de Educación, Eva Funes, quien ha trasladado su felicitación a los premiados con estos reconocimientos que "ponen el foco en una forma de entender la educación que va más allá del aula, con impacto real en el alumnado, en las familias y en la ciudad".

La concejala ha apuntado que "la gala de entrega de premios tendrá lugar el 24 de febrero en el teatro Darymelia, en un acto que servirá para rendir homenaje a los galardonados y, al mismo tiempo, para dar visibilidad a buenas prácticas educativas que pueden convertirse en referencia para otros centros".

Funes ha señalado que el premio Tiza de Oro reconoce "una manera rigurosa, innovadora y muchas veces silenciosa de ejercer la vocación docente, pero también una trayectoria que ha sabido generar orgullo de centro y de ciudad" y que "el galardón reconoce este año la trayectoria de Cristóbal Villanueva, docente con más de 40 años de dedicación a la educación pública en distintos niveles y que ha ejercido durante ocho años como director del IES Jabalcuz.

El jurado ha valorado especialmente su apuesta sostenida por una educación inclusiva, solidaria y centrada en la persona, así como su capacidad para impulsar proyectos innovadores con continuidad en el tiempo". La edil ha concretado que "entre los méritos destacados se encuentran la creación de la asignatura de Solidaridad, la declaración del IES Jabalcuz como Centro Referente en Educación en Derechos de la Infancia por UNICEF, el reconocimiento autonómico por el uso del aprendizaje cooperativo o la obtención del Sello Europeo de las Lenguas, único en Andalucía.

A ello se suma su labor como formador del profesorado, su participación en proyectos de investigación educativa y su cercanía diaria con el alumnado y las familias. Su candidatura ha estado respaldada por la AMPA del IES Jabalcuz, el departamento de Pedagodía de la Universidad de Jáen, la ONG Educación sin Fronteras, Manos Unidas, Fundación Don Bosco, padres y madres del IES Jabalcuz, profesorado y trabajadores del centro y alumnado del mismo.

La responsable municipal de Educación ha recordado que el premio Mochila de Plata distingue proyectos que facilitan la labor docente y generan comunidad y ha asegurado que 'El Sabiondo' es "un ejemplo claro de cómo aprender puede ser también una experiencia compartida, motivadora y abierta a la ciudad" y "una iniciativa educativa del colegio Santa María de los Apóstoles que ha logrado implicar a alumnado y profesorado de distintos centros educativos de Jaén y su provincia a través de un formato lúdico basado en la gamificación y el aprendizaje cooperativo".

Funes ha añadido que el concurso "combina contenidos de distintas áreas --Lengua, Matemáticas, Inglés, Ciencias o Educación Artística-- con el desarrollo de habilidades comunicativas, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el uso responsable de las nuevas tecnologías" y que "el jurado ha valorado su carácter integrador, su conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su impacto positivo en la convivencia escolar y su capacidad para ser replicado en otros contextos educativos".

En este caso, la candidatura del proyecto ha recibido cartas de apoyo de profesorado del colegio, la AMPA Los Amigos, padres y madres del centro o la logopeda y personal técnico de integración social del mismo.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por la concejala de Educación, un representante del sindicato ANPE, un profesional del ámbito de la educación y la gestión, un representante del sindicato USO y una representante de Fampa Los Olivos, actuando como secretaria una técnica municipal del área de Educación.