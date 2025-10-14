Cruz Roja atiende a más de 100 personas en su dispositivo sanitario del Vía Crucis Magno de Córdoba

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo sanitario de Cruz Roja con motivo del Vía Crucis Magno de este pasado sábado se ha saldado con un balance de 109 personas atendidas, la mayoría por cuestiones de escasa gravedad, como alteraciones de consciencia, pequeñas heridas o malestar general. Solo en tres casos, la persona asistida por el voluntariado de la institución humanitaria tuvo que ser trasladada a un hospital.

En este contexto y en una nota, Cruz Roja ha detallado, en cuanto al perfil de las personas atendidas, que 68 eran mujeres y 41 hombres; 13 eran menores de edad y la gran mayoría (88) formaba parte del público que acudió a disfrutar del evento.

Más de medio centenar de personas y cuatro ambulancias conformaron el dispositivo preventivo especial preparado por Cruz Roja con motivo del Vía Crucis Magno. Con este despliegue de recursos humanos y materiales, la entidad trató de garantizar que hubiera en todo momento medios suficientes para cubrir cualquier emergencia sanitaria que se pudiera producir en el transcurso de la tarde y noche en alguno de los puntos que conformaban el recorrido de este gran desfile cofrade.

El operativo de la institución humanitaria --organizado en coordinación con la Agrupación de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento de Córdoba-- se completó con tres puestos sanitarios, un centro móvil de operaciones, dos vehículos de intervención rápida (uno de ellos medicalizado) y cinco equipos de voluntariado a pie.

De igual modo, hubo un jefe de operaciones ubicado en el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), el centro neurálgico de la seguridad del Magno Vía Crucis de Córdoba.

El operativo de la institución humanitaria estuvo conformado por voluntariado en su mayoría de Córdoba --aunque hubo apoyo de Jaén, Granada, Sevilla y Badajoz--, con perfiles multidisciplinares que incluían a médicos, enfermeros, socorristas, auxiliares de transporte sanitario, coordinadores asistenciales y operadores de comunicaciones.