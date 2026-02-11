Cruz Roja ayuda a los afectados por las inundaciones en la limpieza y recuperación de sus viviendas

Dos voluntarias de Cruz Roja retiran enseres de viviendas inundadas por las borrascas en Córdoba. - CRUZ ROJA

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha puesto en marcha la fase de recuperación en las zonas afectadas por las diferentes borrascas que han golpeado a la comunidad andaluza en el último mes, en la que se está ayudando a las familias que han sufrido daños en sus viviendas a causa de inundaciones.

Según ha señalado la entidad en una nota de prensa, en la fase de emergencia, Cruz Roja ha deplesgado numerosos recursos en coordinación con la Agencia de Emergencias de Andalucía, mientras que ahora, en este primer momento, los voluntarios de Cruz Roja están colaborando en labores de limpieza de las casas más afectadas, retirando enseres, barro y residuos arrastrados por las riadas.

En este sentido, equipos de voluntarios han comenzado a realizar este tipo de limpiezas en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, en localidades como Lora del Río, Mogón --pedanía de Villacarrillo--, o en diferentes barrios de la capital cordobesa como Majaneque, La Altea y Alcolea.

Además, se están están haciendo valoraciones de las necesidades de las personas más vulnerables que se han visto golpeadas por esta emergencia, para que la ayuda de Cruz Roja pueda continuar en su recuperación.

La Organización humanitaria ha realizado una "enorme movilización de recursos y equipos" ante la sucesión de borrascas y sus consecuencias, especialmente con llegada de la borrasca Leonardo y la posterior borrasca Marta.

Desde el pasado 3 de febrero, se han llegado a realizar más de 3.600 atenciones, y se han llegado a habilitar 16 albergues con más de 1.900 camas, en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y, sobre todo, en Cádiz.

En estos momentos se mantiene activo el albergue de Ronda, con una capacidad para acoger a más de 400 personas, y que está destinado a la población desalojada de Grazalema. Si bien, el albergue está funcionando para prestar asistencia durante el día a estas personas desalojadas, ya que están recurriendo a otros recursos para pernoctar.

En esta línea, Cruz Rojo ha añadido que poco a poco se fue clausurando el resto de albergues, conforme las personas afectadas han podido regresar a sus hogares o han encontrado otros recursos para alojarse, como hoteles, viviendas de familiares o segundas residencias.

Además del montaje de albergues, Cruz Roja ha desplegado otro tipo de recursos para atender a la población, como ambulancias, lanchas y vehículos de rescate, transporte de personas, especialmente, las que tienen movilidad reducida, además de vehículos logísticos.

También se ha facilitado agua embotellada en localidades en los que se ha dañado el suministro, como El Burgo, Zahara de la Sierra, Benahoján, Cartajima o Jimena del Líbar.

Además, se ha prestado asistencia psicosocial a quienes se han visto damnificadas, a través de la intervención presecial de psicólogos y voluntarios de apoyo psicosocial en los albergues, o por medio del servicio telefónico Cruz Roja Te Escucha, que se ha puesto a disposición de los servicios de Andalucía Responde para la derivación de llamadas.

Así, Cruz Roja continúa en situación de seguimiento activo, preparada para reactivar recursos si la evolución meteorológica lo requiere, "con el compromiso de proteger la vida, la salud y el bienestar de las personas, especialmente de las más vulnerables".