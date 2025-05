Cruz Roja conmemora en Andalucía el Día de Internet con una veintena de actividades para reducir las brechas digitales

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

A través del proyecto 'Click_A', cuyo objetivo es mejorar la inclusión a través del fomento de las competencias digitales en el conjunto de la población, especialmente la más vulnerable, Cruz Roja ha planificado una veintena de iniciativas con motivo del Día de Internet, el próximo 17 de mayo, dirigidas a sensibilizar, informar y formar a la ciudadanía sobre el uso responsable y seguro de las tecnologías.

Según informa en un comunicado la organización, como integrante de la red Somos Digital, tiene previsto charlas sobre ciberseguridad y privacidad de datos, talleres de uso del teléfono móvil, actividades de acercamiento a la realidad virtual y sesiones para aprender a utilizar la banca digital. La programación también aborda "cuestiones emergentes" como el impacto de la tecnología en la salud mental, la desinformación mediática, y el impacto medioambiental del uso de Internet.

Uno de los "espacios destacados" será el de "cocreación sobre tecnologías y vulnerabilidad" (en Huelva, el 15 de mayo), en el que se analizarán las posibles respuestas a las necesidades detectadas o demandadas por la población más vulnerable para reducir desigualdades ocasionadas por la brecha digital. Además, se desarrollarán actividades "muy prácticas" como el taller de reciclaje y reparación de dispositivos, y otras de carácter "más lúdico", como una yincana digital, que reunirá el 16 de mayo a un centenar de personas mayores en el Jardín Botánico de Córdoba, en un recorrido que incluirán el uso de inteligencia artifical, gafas de realidad virtual, el uso de asistentes virtuales y preguntas sobre internet.

El director del programa 'Click_A' de Cruz Roja en Andalucía, Javier López, ha afirmado que "queremos aprovechar esta fecha para acercar las competencias digitales a toda la población, especialmente a quienes tienen más dificultades para acceder a ellas. La transformación digital no puede dejar a nadie atrás".

El proyecto 'Click_A' de Cruz Roja está financiado por la Agencia Digital de Andalucía (Junta de Andalucía) y forma parte de las acciones contempladas en el Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2022-2025 enmarcado en la iniciativa 'Andalucía Vuela'. El objetivo del proyecto es reducir las brechas digitales y fomentar un uso crítico, saludable y sostenible de la tecnología, desde una perspectiva de derechos y con un enfoque comunitario.

Cruz Roja desarrolla la actividad del proyecto 'Click_A' a través de su voluntariado, que realiza acompañamientos digitales "con todo tipo de personas para facilitar que la tecnología sea más accesible, cercana y tangible", explica la organización. En 2024, más de 13.600 personas participaron en el proyecto 'Click_A', que se desarrolló en 46 localidades de Andalucía.

En este contexto, ha destacado que ha sido "pionera" en la promoción de las competencias digitales, como vía para la atención a las personas en riesgo de exclusión social, con proyectos destinado a reducir las brechas digitales desde hace más de 15 años en Andalucía. "Hablamos de 'brechas digitales', en plural, por las diversas circunstancias a las que se enfrentan quienes las sufren: está la brecha de quienes no pueden pagar una buena conexión o que, por vivir en zonas rurales, no tienen acceso a una internet de calidad. También hay una brecha para quienes no pueden permitirse un dispositivo acorde a sus necesidades. Y otra que afecta a quienes tienen acceso a una conexión y a un dispositivo, pero no saben utilizarlos con seguridad, ni sacarles partido para su vida diaria", explica Javier López.