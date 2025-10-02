Cruz Roja y Deza ponen en marcha en Córdoba una nueva 'Operación Kilo' para personas sin hogar

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja y Supermercados Deza colaboran nuevamente este fin de semana en una 'Operación Kilo' con un objetivo claro: ayudar a personas sin hogar. Así, este viernes 3 y el sábado 4 de octubre, en todos los establecimientos de la cadena de supermercados se podrán realizar donaciones económicas con las que la institución humanitaria comprará alimentos para repartir en las salidas de su Unidad de Emergencia Social (UES), que recorre las calles de la capital tres noches a la semana para ofrecer comida y bebida reparadora y apoyo humano a personas que se encuentran en situación de sinhogarismo.

Según ha indicado Cruz Roja en una nota, el funcionamiento de la campaña es el mismo de las últimas ocasiones: en las cajas habrá material de visibilidad de la campaña donde, al pasar el cliente por la misma, se le informará de la iniciativa y se le animará a colaborar aportando la cantidad que desee en el momento de abonar su compra. Esta labor de asesoramiento y promoción será a través de voluntariado de Cruz Roja, que apoyará en los establecimientos durante la actividad.

"Cada euro donado se transforma en alimento, en alivio para quienes viven en la calle. Esta campaña es una oportunidad para que la ciudadanía cordobesa vuelva a demostrar su enorme capacidad de empatía y solidaridad", ha señalado María José Ávila, trabajadora social de Cruz Roja, quien ha agregado que "no se trata solo de recaudar, sino de recordar que detrás de cada gesto hay una persona que necesita sentirse vista y acompañada."

En la anterior 'Operación Kilo' organizada conjuntamente entre Cruz Roja y Deza, llevada a cabo en abril de este año, se recaudaron algo más de 5.000 euros.

El gerente de supermercados Deza, Antonio Deza, ha animado a la "ciudadanía a colaborar, en la medida de sus posibilidades, en esta causa, que es una de las más sensibles, ya que lo destinado va para ofrecer algo de esperanza a las personas que sufren la dureza de la calle".

En este sentido, el responsable de Deza ha explicado que "todos vemos cuando cae la noche esas furgonetas de Cruz Roja asistiendo a las personas sin hogar, ahora es el momento perfecto para poner nuestro granito de arena en estas acciones solidarias tan necesarias".

Con esta iniciativa se busca complementar los recursos de los que Cruz Roja dispone para atender a personas sin hogar merced a una subvención de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.