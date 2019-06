Cs considera el rechazo de Adelante y PSOE a los Presupuestos como "una enmienda a la totalidad a los andaluces"

Publicado 03/06/2019 13:31:09 CET

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Sergio Romero, ha destacado este lunes el incremento del gasto social del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019 para afirmar que "no hay excusas" para no apoyarlos y que, si PSOE y Adelante Andalucía no lo hacen, "le estarán haciendo una enmienda a la totalidad a ocho millones y medio de andaluces".

En declaraciones a los medios en Sevilla, Romero ha valorado el alcance de los Presupuestos 2019, "los más importantes de toda la democracia en Andalucía" por el gasto social y por incrementarse en 1.736 millones de euros la parte de ingresos respecto al ejercicio anterior, hasta ascender a 36.495 millones. En concreto, incluyen un 5,9 por ciento más en gasto social, con 20.343 millones de euros de esos 36.495,5 millones.

Tras este razonamiento, ha considerado importante reconocer que "hay otros que lo podían hacer mejor que en los últimos 37 años", en alusión a los gobiernos anteriores del PSOE y al Gobierno autonómico actual de PP y Cs, porque "no pasa nada" sí se hace y "hay que tomárselo con deportividad, con altura política y con rigor", por lo que le pide a los socialistas y a Adelante Andalucía que planteen propuestas "positivas".

"A partir de ahí, le tendemos la mano a estos partidos políticos. Nosotros estamos ya esperando el pitido inicial para poder debatir, para poder tratar estos Presupuestos y que se puedan enmendar por parte de todos", ha remarcado.

Romero ha valorado que la presentación de estas cuentas el pasado viernes demuestra que en la Junta de Andalucía hay "un gobierno creíble" porque había anunciado que los Presupuestos iban a llegar en mayo y lo ha contrapuesto a sus predecesores, que han supuesto ser "37 años de gobierno de medias verdades incumpliendo con los andaluces".

Ha expresado que con las cuentas presentadas lo que hacen es "cuadrar el círculo" por ese cambio de partidos en la Junta, que el incremento de gasto social se combina con una "revolución fiscal" que hace "que todos los andaluces vayan a pagar menos impuestos" y que los Presupuestos se han confeccionado en un "tiempo récord".

Preguntado por la reducción del gasto en políticas de empleo, Romero ha defendido que desde que llegaron al Gobierno autonómico el desempleo "está reduciéndose", hay "mayor credibilidad y confianza" de los inversores, y también por parte de los ciudadanos. "Así me consta cuando cuando hablamos con la gente por la calle", ha razonado.

A pesar de estos argumentos, "lo importante es que se ejecuten", ha subrayado, antes de afirmar que la "premisa" de la Junta es "ejecutar al cien por cien" todas las partidas presupuestarias, especialmente las destinadas a luchar contra el desempleo. "Que los andaluces tengan muy claro que las partidas se van a gastar, que vamos a luchar contra el desempleo juntos, dando mucha sensatez y mucho en rigor a las cuentas, y no como antes, que lo que se hacía era maquillar unos números, unos documentos que después no se llevaban a la realidad", ha incidido.

RENOVACIÓN DE ÓRGANOS DE EXTRACCIÓN PARLAMENTARIA

El portavoz de Cs en el Parlamento autonómico ha hecho un paralelismo entre las propuestas "positivas" que quiere para los Presupuestos y el acuerdo alcanzado el pasado miércoles entre su propio grupo y los del PSOE y PP para la renovación de todos los órganos de extracción parlamentaria, y le ha pedido a Adelante a Andalucía que se sume al pacto.

Este acuerdo, al que también se ha sumado Vox, atañe a los órganos de extracción parlamentaria, es decir, la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), cuya renovación está pendiente desde la anterior legislatura.

Romero ha argumentado que "gracias al diálogo se pueden sacar acuerdos" y ha solicitado al coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, que "reconsidere su postura" y se sume a este "acuerdo histórico". "Queremos que haya consenso para demostrar una vez más a los andaluces que se puede llegar a ese acuerdo", ha concluido.