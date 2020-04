Cs reprocha que el Gobierno central "se mueva a golpe de improvisación" tras las medidas para los niños

SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Mónica Moreno, ha reprochado este miércoles que el Gobierno central "se mueve a golpe de improvisación" tras plantear una serie de medidas para los niños de cara al confinamiento.

"Desde Ciudadanos planteamos que los niños pudieran salir de manera controlada y ayer volvimos a ver que el Gobierno de Pedro Sánchez se mueve a golpe de improvisación", así lo ha manifestado.

En este sentido, la portavoz adjunta de la formación naranja ha explicado que "lo que vimos como una buena medida para los más pequeños se convirtió en un sin sentido, acercarles a los focos de contagio como son supermercados y farmacias nadie lo podía entender".

Moreno ha mostrado su alivio ante la "marcha atrás" que finalmente ha tenido dar el Gobierno central, lo que, por otra parte, "demuestra que el Gobierno de Sánchez no tiene otro plan que no sea la improvisación", ha lamentado la portavoz adjunta. "Lo que los niños necesitan es salir a pasear, no ir de compras", ha subrayado Moreno.

Por otra parte, la diputada parlamentaria de la formación naranja ha manifestado que "se necesita un plan detallado para el desconfinamiento, y no otra improvisación del señor Sánchez". A su vez, Moreno ha reclamado que "se cuente con las comunidades y que Andalucía, que tiene una menor incidencia de la epidemia gracias a la buena gestión del Gobierno de Ciudadanos, pueda encabezar el desconfinamiento y pueda volver a la normalidad cuanto antes".

Por último, Moreno ha señalado que desde Ciudadanos se han planteado medidas concretas desde el inicio de esta crisis. "Hemos puesto sobre la mesa unos pactos de reconstrucción que ayuden a salvar vidas, a salvar empleos, a proteger a los más vulnerables y tener una posición común en Europa, pero el Gobierno de Sánchez demuestra poca voluntad, sigue anclado a las improvisaciones y a la unilateralidad", ha concluido la portavoz adjunta.