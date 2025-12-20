CSIF aboga por una prórroga de seis meses en Andalucía para implantar la oficina judicial de tribunales de instancia

Archivo - Sede actual de los juzgados de Carmona. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CARMONA - Archivo

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha reiterado a la Consejería de Justicia la necesidad, a su juicio, de que solicite una prórroga de seis meses para la implantación de la oficina judicial de los Tribunales de Instancia en la comunidad, "ante los graves perjuicios que pueden ocasionar a personal funcionario y ciudadanía la actual falta de definición y negociación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT), la insuficiencia de medios tecnológicos y las carencias en infraestructuras".

Así lo han trasladado desde CSIF, sindicato que en una nota difundida este sábado ha explicado que ya hizo dicha propuesta el pasado mes de octubre, y que ha instado a la Administración andaluza a que formule la petición en la Conferencia Sectorial de Justicia que tiene lugar el próximo lunes, 22 de diciembre, con el objetivo de "evitar disfunciones y asegurar la continuidad, seguridad jurídica y calidad del servicio público".

El presidente del sector de Justicia de CSIF Andalucía, Diego Díaz, ha explicado que la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor a principios de 2025, "prevé la posibilidad de fijar una fecha diferente para la implantación de las oficinas judiciales cuando concurran circunstancias excepcionales relativas a las infraestructuras o los medios tecnológicos que lo justifiquen".

Asimismo, el responsable sindical ha señalado que la implantación de la oficina judicial será simultánea a la constitución de los Tribunales de Instancia, condicionándola a la aprobación previa de las RPT con negociación sindical obligatoria.

"Se da la circunstancia de que, en Andalucía, este diálogo no se ha producido en la fase III, ya que las organizaciones sindicales no constituimos la correspondiente mesa sectorial de negociación debido a la ausencia, en esas fechas, de una propuesta económica de productividad con carácter previo que reconociera el esfuerzo del personal funcionario de Andalucía, algo que sí se había hecho en el resto de comunidades", ha señalado Díaz.

El responsable sindical ha subrayado que "dichas RPT han sido aprobadas unilateralmente por la Consejería sin apoyo de los sindicatos, y en la actualidad se está procediendo a publicar las resoluciones de acoplamientos, que contienen errores, muchos de ellos materiales, dada la gran cantidad de profesionales a acoplar en esta fase y, sobre todo, por la falta de personal técnico de la Consejería, que han tenido que hacer un trabajo ingente incluso fuera de su horario, mañana y tarde, por no contar con los recursos humanos adecuados para un proceso de tal magnitud".

A la "falta de negociación" se suma que "la transformación en el nuevo modelo judicial estructural exige interoperabilidad, digitalización integral y medios técnicos adecuados", según agregan desde CSIF, sindicato que denuncia que "persisten incidencias graves en los diferentes sistemas informáticos, como es el caso de los Registros Civiles y las Oficinas de Justicia de Municipio, que no tienen instalados los programas informáticos necesarios pese a tener compatibilidad con la oficina judicial".

CSIF también se ha referido al programa de gestión '@driano', que "sigue presentando deficiencias", y ha señalado que, tanto en la Fase I y II, y ahora pasará en la III, "el personal ha sido acoplado sin que se hayan publicados los protocolos de actuación ni los manuales de puesto"; es decir, "el personal obtiene nuevos destinos sin que sepan cómo se va a trabajar ni qué conlleva dicho puesto, especialmente las jefaturas, así como tampoco cómo se va a seguir trabajando con los expedientes vivos actualmente", advierten desde la central sindical.

En cuanto a infraestructuras, CSIF ha señalado que, "al igual que ha ocurrido en la mayoría de partidos judiciales de la Fase I y la Fase II, aún no se han completado las necesarias adecuaciones de espacios, salas de vistas e instalaciones de los servicios de Guardia, Menores y Violencia".

Esta circunstancia "se traduce en una constante precariedad del personal funcionario para el desarrollo de su trabajo y en una infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales", señala el sindicato, cuyo presidente del Sector de Justicia ha llamado la atención acerca de que "la ley exige ordenación progresiva y garantista, no precipitación e improvisación organizativa, que es sinónimo de riesgo para profesionales, ciudadanía y operadores jurídicos".

Por último, CSIF ha subrayado que "la justicia es un servicio público esencial que precisa que se le dote de medios personales, materiales y organizativos adecuados y suficientes, y los tres ámbitos son igualmente necesarios", y ha concluido que "no se puede implantar un nuevo modelo a coste cero de incremento de efectivos ni sin los medios materiales adecuados, por lo que una prórroga es más que necesaria".