CSIF-A alerta de "un deterioro muy preocupante" de la convivencia escolar y pide medidas "urgentes"

Rueda de prensa de CSIF-A sobre la situación de la educación andaluza. - CSIF-A

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este lunes del "preocupante deterioro" de la convivencia escolar y de que la conflictividad en las aulas se ha convertido en uno de los principales factores de "desgaste" del profesorado y de "merma directa" de la calidad educativa. El sindicato ha revelado que el 82% del profesorado andaluz considera que la autoridad docente ha empeorado en los últimos tiempos.

La cifra se extrae de un estudio realizado por el sector de Educación de CSIF Andalucía y que se ha presentado en una rueda de prensa para hacer balance de 2025 en la educación pública andaluza. La central sindical ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que "refuerce" la protección a los profesionales e impulse "medidas más contundentes".

La organización ha señalado en una nota de prensa que, "si bien se han conseguido avances importantes gracias a la presión sindical y la negociación con las administraciones, aún persisten problemas muy graves que menoscaban las condiciones laborales de los profesionales y la atención en los centros". "La convivencia escolar se está deteriorando y no podemos normalizarlo. Necesitamos acciones urgentes, recursos y un respaldo claro a los docentes con el blindaje de su autoridad. Y eso está en manos de la Administración", ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

García ha añadido que el 71,5% del profesorado describe el clima en su centro con episodios ocasionales de conflictividad o directamente conflictivo o muy conflictivo, siendo las situaciones más frecuentes las faltas de respeto por parte del alumnado, las falta de respecto o conflictos con las familias y el acoso entre alumnos. En este sentido, CSIF ha subrayado la brecha existente entre etapas educativas: el 78,3% del profesorado en Secundaria afirma sufrir faltas de respeto del alumnado (y el 78,3% por parte de las familias), frente al 56% en Primaria (el 43,9% por las familias).

En lo relativo a la conflictividad entre estudiantes, el profesorado de Secundaria declara enfrentarse a situaciones de acoso escolar entre alumnado en un 30%, frente al 19% en Educación Primaria. La organización ha alertado, además, de "un fuerte déficit" de reconocimiento y apoyo institucional. Así, el 88% del profesorado se siente poco o nada reconocido socialmente y el 69,4% afirma que no se siente respaldado por la Administración en el desempeño de su labor.

CSIF ha exigido más profesionales de orientación, especialistas en convivencia, refuerzo de plantillas, mayor apoyo jurídico al profesorado y un marco normativo que refuerce de forma efectiva la autoridad docente. En este punto, la central sindical ha criticado la "parálisis" del decreto que desarrolla la Ley de autoridad del profesorado. "El borrador ha sido tratado en Mesa Sectorial y en el Consejo Escolar de Andalucía, pero ha pasado el tiempo y el decreto sigue sin aprobarse. Llevamos más de un año esperando. No necesitamos anuncios, sino normas vigentes, recursos y una protección efectiva acompañada de mensajes claros a la sociedad", ha criticado García.

Asimismo, CSIF ha explicado que el profesorado también identifica como principales problemas del sistema la burocracia excesiva (76,1%), las ratios elevadas (60,9%) y la falta de recursos humanos. En concreto, el 96,7 califica la carga burocrática como alta o desproporcionada y el 69,6% considera la ratio de su grupo como alta o inasumible. Por otro lado, CSIF ha destacado que el 68% de los docentes afirma que las coberturas de sustituciones se realizan de forma muy tardía.

"El actual sistema de provisión de interinidades debe ganar en agilidad. Este año deberían haberse realizado 70 convocatorias, a razón de dos por semana, pero solo ha habido 65. Es decir, se han perdido cinco convocatorias y casi 2.500 plazas se han quedado sin cubrir", ha denunciado García, quien ha añadido que "profesionales y alumnado son, una vez más, los perjudicados por los criterios economicistas de la Consejería".

CSIF también se ha referido a la situación de la Formación Profesional (FP) en Andalucía, que "se ve lastrada" por la falta de desarrollo normativo y la dificultad para encontrar empresas colaboradoras. "Defendemos un modelo público fuerte y bien dotado que sea una auténtica vía de futuro para los jóvenes,", ha explicado García.

Entre los cursos 2018/2019 y 2024/2025, el número de unidades de FP privada ha crecido un 76% frente al 29% de la pública, según sostiene la organización. "La débil apuesta de la Administración por la FP obliga a la juventud a decantarse por la oferta privada, donde el número de alumnos matriculados ha crecido un 66% frente al 17% en la pública", ha concluido la dirigente sindical.

En otro orden de cosas, García ha destacado el acuerdo estatal que pone fin a la congelación salarial de las empleadas y empleados públicos y contempla una subida salarial de un 11,4 % hasta 2028. "Más de 108.000 docentes andaluces se verán beneficiados y, además, se mejorarán sus condiciones laborales y se reforzará la calidad sanitaria de MUFACE", ha explicado la dirigente sindical. Asimismo, se ha referido al Acuerdo de Mesa Sectorial firmado por CSIF en julio, que conlleva una reducción de ratios, el refuerzo de plantillas, medidas de desburocratización y de promoción profesional, entre otras cuestiones.