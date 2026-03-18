CSIF alerta del riesgo en los embalses de la provincia de Jaén por la "falta" de personal

Archivo - Imagen de archivo del embalse del Guadalmena - CHG - Archivo

JAÉN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector de Administración General del Estado (AGE) de CSIF Jaén ha alertado del riesgo por "la situación límite" en la que se encuentran los doce embalses ubicados en la provincia. Según el sindicato a pesar de los anuncios de más inversión por parte del Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "la falta de personal y el deterioro de estas instalaciones comprometen la gestión de emergencias" en un contexto como el actual marcado por borrascas e inundaciones recurrentes, como las ocurridas varias semanas.

El responsable del sector de AGE de CSIF Jaén, Miguel González, ha señalado en un comunicado que en la actualidad, grandes presas de la provincia, como son la del Tranco y el Quiebrajano sólo cuentan con dos empleados cada una. Además, embalses estratégicos como son el embalse de Siles, el de Aguascebas y la presa del Dañador, tienen únicamente un trabajador cada una. "La carencia de personal dificulta la vigilancia continua de las mismas y la capacidad de respuesta ante fenómenos adversos", ha dicho González.

Desde el sindicato también han indicado que, pese a que se espera la incorporación de unos 50 trabajadores en Andalucía y se ha anunciado una inversión urgente de unos 40 millones de euros, estas cifras "son insuficientes para cubrir las más de 200 vacantes necesarias solo en lo que se refiere a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir".

A todo esto, el sindicato le ha sumado que personal cualificado que trabajaba en los embalses "está abandonando sus puestos al tener los salarios más bajos de la Administración", además de la dureza que supone trabajar en entornos aislados y sin servicios básicos.

El responsable sindical también ha subrayado que gran parte de estas instalaciones están envejecidas y con un estado de mantenimiento que es "deficiente".

Ante esta situación, el sindicato ha demandado al Ministerio la implantación obligatoria de dotaciones de personal mínimas en embalses de categoría A, todos los de la provincia, que son aquellos cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes.

Del mismo modo, la central sindical ha reclamado la aprobación del complemento específico del agua para reconocer la responsabilidad y penosidad del trabajo, así como la cobertura inmediata de todas las jubilaciones que no han sido repuestas desde hace décadas.

Por último, CSIF ha avanzado que de no adoptarse medidas inmediatas por parte del Gobierno que "garanticen la dignidad profesional y la seguridad de la ciudadanía", iniciarán un calendario de movilizaciones en estas infraestructuras en todo el conjunto del país.