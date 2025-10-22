CSIF-A cifra en 310 millones la deuda del Gobierno a los empleados públicos andaluces por la falta de acuerdo salarial

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha cifrado en 310 millones de euros lo que debe el Ministerio de Función Pública y Transformación a los empleados públicos andaluces por la congelación de sus nóminas y la falta de un acuerdo salarial para 2025. Por este motivo, CSIF, UGT y CCOO se movilizarán el próximo 30 de octubre en las subdelegaciones del Gobierno para exigir al Ejecutivo central que "reaccione" y se siente a negociar un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos, que en Andalucía ascienden a 500.000 entre todas las administraciones.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha calificado de "lamentable e injusta" la pérdida de poder adquisitivo que sufre el colectivo de empleados públicos por "la actitud cicatera" del Gobierno central que mantiene estancada la negociación con los representantes sindicales. Para Girela "no es de recibo que el Ministerio que dirige Óscar López haya permitido que el personal del sector público lleve acumulada una pérdida de poder de compra del 6 % desde 2022", en referencia al "mal acuerdo" firmado por entonces entre el Ejecutivo y otras organizaciones sindicales para los años 2022, 2023 y 2024 y que CSIF se negó a firmar por considerarlo "insuficiente". "Si nos remontamos a los recortes de 2010 por el Gobierno de Zapatero, la cifra de pérdida de poder de compra asciende a más del 20%", ha recordado.

Las protestas, que se desarrolla bajo el lema 'Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos', se reproducirán en todas las provincias de España y marcan el inicio de un calendario de movilizaciones que continuará con una concentración en noviembre en Madrid, y que podría acabar en una huelga nacional en diciembre, la primera en las administraciones públicas para el Gobierno de Pedro Sánchez, si el Ministerio persiste en el "bloqueo de la negociación colectiva".

Girela, por otra parte, ha mostrado su "total rechazo" a la negativa del Gobierno andaluz a la firma del preacuerdo por la mejora del empleo público en la Administración General de la Junta de Andalucía y unos servicios de calidad que redunden en la ciudadanía. "La actitud de la Administración andaluza es inaceptable y requiere de un calendario contundente y específico de actuaciones para mostrar nuestro desacuerdo, que anunciaremos en los próximos días", ha explicado.

El presidente de CSIF Andalucía ha añadido que "desde CSIF, entendemos que el día 30 de octubre no es el adecuado para iniciar estas actuaciones dirigidas a la Junta de Andalucía por coincidir en el tiempo con las movilizaciones ya convocadas para exigir al Gobierno central un nuevo acuerdo salarial, ya que se diluye la fuerza de ambas reivindicaciones. Y así se lo hemos hecho saber a las otras organizaciones sindicales". Asimismo, la central sindical ha aclarado que las concentraciones ya propuestas para el día 30 de octubre "son a nivel provincial", y la actuación contra la Junta de Andalucía, según CSIF, "debe ser autonómica".