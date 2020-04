CSIF-A cree "prematuro" aumentar el horario de Correos ante coronavirus, que retoma reparto de tarde de notificaciones

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Función Pública y con presencia creciente en el sector privado, ha considerado una decisión "prematura" que, en pleno estado de alarma, Correos aumente a partir de este martes el horario de 61 de sus oficinas en todo el país y reanude el reparto de notificaciones por las tardes. Esta decisión afecta en Andalucía a las oficinas principales de Sevilla y Huelva capital y a las de La Línea de la Concepción y San Fernando (Cádiz).

El Sector de las Entidades Públicas Estatales (EPE) de CSIF Andalucía ha lamentado esta decisión de la empresa postal y entiende que es precipitada dadas las circunstancias. En Andalucía son más de un centenar los trabajadores y trabajadoras que han resultado contagiados, según los datos de los que dispone el sindicato, ha explicado CSIF a través de una nota de prensa. En toda España se registran en Correos casi 1.000 positivos y cerca de 3.000 empleados en cuarentena.

Correos abre media hora más en las oficinas que considera más sobrecargadas de trabajo de toda España, en horario de 9,30 a 13,00 horas, y retoma desde este martes el reparto de notificaciones por la tarde, que llevaba suspendido desde que se decretó el estado de alarma.

El sindicato ha denunciado que hasta ahora no se le ha realizado el test de detección rápida del Covid-19 a ningún trabajador de Correos y le ha pedido explicaciones a la empresa.

"En una época como ésta no se trata de hacer negocio para Correos, sino de ayudar a la ciudadanía y eso se limita a servicios muy concretos. La vida del personal de Correos es más importante que el envío de un burofax", ha señalado la presidenta del sector de Entidades Públicas Estatales de CSIF Andalucía, Dolores Carrión.

Sobre la ampliación de horarios, a juicio del sindicato, "en la situación actual, no debería cargarse a los empleados de Correos con un trabajo que ahora mismo se puede evitar". Recuerda que hay que respetar las instrucciones de la empresa y no asistir a centros de trabajo en los que los empleados no pueden trabajar un día sí y otro no, tal y como está estipulado en las instrucciones, porque no hay efectivos suficientes.

Correos asegura que en materia de prevención se han instalado 4.500 mamparas en los centros de trabajo; se han comprado 7,4 millones de guantes; 7,6 de geles y 3,6 millones de mascarillas homologadas por el Ministerio de Sanidad. Pero después de un mes de decretarse el estado de alarma, CSIF denuncia que no se ha realizado a ningún empleado el test de detección rápida del coronavirus, que ha considerado la mejor manera de luchar ante los contagios. Una demora, a juicio del sindicato, "intolerable" y que no contribuye a detener el coronavirus.