CSIF-A critica "deficiencias" del teléfono del 061, que obligó a atender llamadas de Adamuz (Córdoba) "con papel y boli"

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía ha criticado este miércoles las "inaceptables condiciones" en las que el personal de gestión telefónica del 061 de Córdoba tuvo que afrontar la atención de emergencia tras el accidente ferroviario de Adamuz a consecuencia de las "continuas deficiencias" que sufre el sistema. Por ello, ha pedido que se revise el plan de actuación y se subsanen las carencias.

En una nota de prensa, CSIF ha explicado que el día del accidente el personal de Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba "tuvo que gestionar las llamadas con papel y lápiz, con teléfonos particulares de los gestores y sin contacto con el centro coordinador 112 debido al bloqueo, una vez más, del sistema que se utiliza".

Así lo ha indicado Juan Moreno, delegado de CSIF en el 061 de Córdoba, quien ha querido poner en valor el personal gestor telefónico y el personal médico, pues "sólo la actuación de los profesionales, con muchísimos años de experiencia, hizo posible sacar adelante lo que desde el punto de vista técnico fue un caos".

La central sindical, en un escrito dirigido el director del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba, ha señalado que "acabado el tiempo prudencial del duelo por las víctimas del desgraciado accidente, ha llegado el momento de que la Administración y la empresa concesionaria Ilunion den las explicaciones oportunas ante la desastrosa situación creada por el bloqueo de la aplicación de centros en red y de su sistema colaborativo".

Asimismo, Moreno ha recordado que "esta realidad no es nueva. Gestores telefónicos, técnicos de sistemas y coordinadores médicos de todas las provincias andaluzas sufren las múltiples carencias y deficiencias desde la implantación del sistema actual, y así lo ha denunciado CSIF en muchas ocasiones, sin que nuestras reivindicaciones hayan sido atendidas".