CSIF critica "escaso" aumento de plazas de Formación Sanitaria Especializada en Andalucía pese al déficit de personal

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha valorado el "escaso" aumento de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en la comunidad respecto a la anterior convocatoria, que "agudiza el déficit crónico de personal en la sanidad pública".

Según ha explicado CSIF en una nota, este próximo sábado, 24 de enero, se celebran las pruebas para conseguir una de las 12.366 plazas de FSE convocadas por el Ministerio de Sanidad, de las que 1.992 se ofertan en Andalucía, 71 más respecto a la última convocatoria, lo que supone un incremento de apenas el 3,69%, ha asegurado.

Tal y como ha destacado el sindicato, "resulta especialmente preocupante el caso de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria para la que se ofertan 440 puestos en Andalucía, dos más que el año pasado". A nivel nacional, la "deficiente oferta provocará que 8.300 médicos y 9.000 enfermeras se queden sin plaza", ha añadido.

Asimismo, el total de admitidos para las pruebas asciende a 36.544 en todo el país, 5.661 andaluces. En concreto, son siete especialidades: medicina, enfermería, farmacia, psicología, física, química y biología.

En este sentido, el presidente del sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, ha señalado que con estas cifras "resulta complejo solucionar los graves problemas que amenazan al sistema sanitario público". Por ejemplo, con una Atención Primaria y unas urgencias hospitalarias saturadas en diversos puntos de la geografía andaluza durante las últimas semanas a consecuencia de la epidemia de la gripe y otras infecciones respiratorias, ha detallado.

Por otro lado, CSIF ha subrayado la "insostenible situación vivida en los hospitales de la provincia de Cádiz por la falta de previsión y contrataciones y también en el Hospital Virgen de Valme de Sevilla, donde los pacientes llegaban a permanecer hasta 48 horas pendientes de ingresos". Además, ha manifestado estos últimos días "la falta de neumólogos en el Hospital de la Línea (Cádiz) desde hace más de un año". Asimismo, ha indicado que "actualmente hay un único especialista para el área sanitaria Campo de Gibraltar".

En este punto, Girela ha destacado la labor del personal de la sanidad pública en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), "que ha demostrado una vez más su compromiso de servicio público, doblando turnos y acudiendo a sus puestos de trabajo fuera de su horario laboral, pero la vocación no puede confundirse con precariedad", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que "necesitamos más plantilla y mejores condiciones laborales". Así "la falta de personal se traduce en un sistema con profesionales sobrecargados y hace que la ciudadanía encuentre grandes dificultades para conseguir cita en su centro de salud o largas listas de espera para una consulta con el especialista o una intervención quirúrgica".

CSIF también ha apuntado a la falta de reconocimiento retributivo al personal de la sanidad pública andaluza, "con salarios más bajos que en otras comunidades autónomas". Además, "la escasez de incentivos provoca que muchos profesionales descarten trabajar en Andalucía. Así, Girela ha añadido que "una mejor oferta de plazas ayudaría a evitar que sigan existiendo zonas de complicada cobertura en las que resulta muy difícil llevar a cabo una atención sanitaria adecuada por la falta de profesionales".

NOVEDADES CONVOCATORIA 2026

Como novedad de la convocatoria de este año está el debut de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, para la que se ofrecen once plazas en Andalucía, una cifra "totalmente insuficiente" desde el punto de vista del sindicato.

En ese sentido, CSIF ha afirmado que aún no se han publicado en el BOE el programa formativo de esta especialidad los criterios de evaluación de los profesionales en formación y los requisitos de acreditación de las unidades docentes. Además, en esta ocasión, podrán presentarse a las pruebas las personas aspirantes que figuren en el listado definitivo como "no admitidas" por razones administrativas, debido a la tardanza del Ministerio en publicarlo.

En este contexto, la relación de admitidos no se publicó hasta el pasado 15 de enero, "sin tiempo operativo para estudiar las posibles alegaciones a las listas o corregir errores en los baremos". No obstante, aunque las personas no admitidas puedan hacer su examen, "la corrección estará condicionada a la estimación del recurso presentado".

No obstante, la organización ha insistido en la necesidad de "seguir mejorando la planificación para los próximos años y adecuar el número de plazas de ciertas especialidades deficitarias a la realidad del sistema sanitario público". Asimismo, ha reclamado que se establezcan límites de jornada para el personal sanitario en formación con un registro efectivo de horas trabajadas, restringir las guardias mensuales, evitar que los residentes cubran carencias de plantilla y garantizar un descanso mínimo de 24 horas tras cada guardia.

Por último, para la Central Sindical también es necesario reforzar la supervisión de los residentes por parte de tutores, para los que solicita incentivos, tanto económicos como a nivel curricular, y un incremento de la oferta formativa, además de "facilidades para acceder a la investigación y a la docencia, lo que permitirá fidelizar el capital humano en el territorio una vez finalizado el periodo de formación", ha concluido.