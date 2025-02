CSIF-A ofrece asesoría jurídica gratuita a afiliados de Correos para "interponer demandas por impago de complementos"

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha puesto en marcha un servicio de asesoría gratuita a los empleados de Correos que estén afiliados a la central sindical y deseen interponer una demanda por "el impago del plus de nocturnidad y del plus de automatización que les corresponde".

Como ha informado la organización sindical en una nota de prensa remitida este lunes, el presidente del Sector de Entidades Públicas Estatales (EPE), Antonio Tomás, ha explicado que el sindicato está a disposición del personal afiliado para que "pueda poner a coste cero la correspondiente queja" para la concesión de los mencionados complementos retributivos anuales.

De este modo, CSIF ha iniciado esta campaña tras "detectar que un alto porcentaje de la plantilla no percibe durante el período vacacional las retribuciones correspondientes a los pluses de nocturnidad y de automatización", consistiendo este último en las labores de distribución mecanizada de la paquetería que llega a los diferentes centros de tratamiento de Correos en Andalucía.

Asimismo, el responsable sindical ha manifestado que la decisión de la entidad estatal de no abonar ambos complementos "es desafortunada y no está justificada" y ha criticado que con esta medida "el personal puede dejar de percibir hasta más de 300 euros durante el mes que permanece de vacaciones"; en concreto, el plus de nocturnidad se eleva a 248,85 y el de automatización a 62,05 euros.

Al hilo de esto, el sindicato ha instado a Correos a que "cambie su forma de proceder y pague al personal lo que le corresponde, ya que está en juego la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores".