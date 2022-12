CSIF-A reclama medidas "urgentes" contra la violencia de género y la puesta en marcha de un pacto de Estado

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

CSIF Andalucía ha reclamado medidas "urgentes" contra la violencia de género, así como la puesta en marcha de un pacto de Estado y programas específicos en materia de formación en asistencia a las víctimas en todas las administraciones públicas.

La secretaría de Igualdad y Acción Social del sindicato, María del Carmen Alguacil, ha lamentado a través de un comunicado el aumento de víctimas por violencia de género en los últimos días, lo que ha provocado que diciembre se haya convertido en "el mes más trágico del presente año como consecuencia de esta lacra social".

En este sentido, ha explicado que "es necesario dar un paso adelante y que el Gobierno, de una vez por todas, ponga en marcha las herramientas necesarias para activar un pacto de Estado contra la violencia machista y hacerlo permanente". Este plan, a juicio de Alguacil, debe ir acompañado de programas de formación especializados para el personal implicado en la atención a las víctimas".

La responsable sindical ha explicado que CSIF ultima con la Administración General de Estado la negociación de un protocolo pionero que tendrá rango de Real Decreto, contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral de la Administración General del Estado. Además, el sindicato ha exigido la aplicación de un Protocolo de Movilidad para mujeres víctimas de violencia de género, sin menoscabo de sueldo y promoción profesional en todas las administraciones públicas y el impulso de la negociación de los convenios colectivos y planes de igualdad para el desarrollo de los derechos laborales de las víctimas.

En este sentido, CSIF ha asegurado que continúa trabajando para que todas las empresas, tanto públicas como privadas, que están obligadas a disponer de planes de igualdad, empiecen las negociaciones "cuantos antes" y hagan efectivo su compromiso. En la actualidad el sindicato está presente en la negociación de dichos planes en la Administración de Justicia y en la Administración General de la Junta de Andalucía, así como en la empresa Verdiblanca y en el Parque científico y tecnológico de Cartuja.

CSIF ha insistido en la importancia de crear la figura del delegado sindical especializada en igualdad y contra la violencia de género en todos los centros de trabajo que marcarán el camino para un ámbito laboral igualitario. Esta iniciativa ha sido propuesta por el sindicato al Ministerio de Igualdad en varias ocasiones puesto que, en palabras de la organización sindical, "no podemos bajar la guardia ante un problema de primen orden como éste y que en lo que llevamos de 2022 ha dejado la cifra de once mujeres asesinadas en la comunidad autónoma a manos de sus parejas o ex parejas, de las 48 registradas en todo el país".

Para la central sindical acabar con la violencia machista y con el número de mujeres asesinadas por este motivo está "entre sus prioridades en cada una de las acciones que lleva a cabo y los acuerdos alcanzados tanto con entidades públicas como privadas, es por ello que todas sus sedes son puntos violeta".

En su balance de 2022, Alguacil ha calificado como una "victoria" para el CSIF que se haya convertido en un referente el haber logrado que la Justicia conceda el permiso de lactancia a un funcionario docente al que la Junta se lo había negado previamente al impedir que ambos progenitores disfrutaran de ese derecho. "Se trata de un caso avalado por una sentencia firme, que marca un camino para aquellos solicitantes que han visto vulnerados sus derechos consolidados y de igualdad de trato", ha apostillado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

La dirigente sindical ha recodado que el sindicato seguirá luchando en 2023 para que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), negocie la actualización de las funciones y estatutos de algunas categorías de su personal como es el caso de los celadores, por ejemplo, "para para que dejen de ser obsoletas y sexistas".

En cuanto a la responsabilidad social, desde la secretaría de Igualdad y Acción Social del sindicato se mantiene acuerdos de colaboración con diferentes entidades que se prevén intensificar.

En este sentido, Alguacil ha detallado que "trabajamos conjuntamente en varios proyectos relacionados con la investigación del cáncer, además de colaborar activamente con la AECC, con iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de bienestar de personas con autismo y su integración en los centros de trabajo, así como con acciones relacionadas con el medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)".