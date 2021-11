CSIF y UGT piden para los celadores un trato "igualitario" al resto de sanitarios y su reclasificación profesional

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

CSIF y UGT ham reivindicado para los celadores "un trato digno y en condiciones de igualdad al del resto de profesionales de la sanidad pública andaluza", al tiempo que han exigido mejoras para su formación y la reclasificación profesional de este colectivo formado en Andalucía por 5.200 profesionales.

CSIF ha indicado en una nota de prensa que celebra este viernes, 5 de noviembre, el Día del Celador bajo el lema 'Invisibles por su trabajo, pero imprescindibles para ti' y pide un reconocimiento de la labor que desarrolla este colectivo profesional, que "es esencial en la sanidad pública y ha tenido además un papel primordial en el marco de la pandemia de la Covid-19". "Aún queda mucho por hacer desde la Administración sanitaria para que este colectivo sea valorado y reconocido como se merece".

Así lo ha expresado el presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, quien ha apuntado que ocho de cada diez celadores quieren ser considerados personal sanitario y siete de cada diez creen que deberían tener una formación específica que mejorara sus funciones y competencias, según un estudio realizado por el sindicato a través de más de 3.800 encuestas en toda España.

En este sentido, el sindicato defiende la creación de un módulo de Grado Medio de Formación Profesional dentro de la Familia Profesional Sanitaria.

Ha demandado que se actualicen las funciones de este colectivo, "que se encuentran reguladas por un estatuto que data de hace casi medio siglo y que ha quedado obsoleto", así como la reclasificación y revisión de competencias a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones (Incual), dotándoles de una competencia de Nivel 2, lo que llevaría a la creación del módulo de Grado Medio de FP.

En este sentido se ha expresado también el sindicato UGT, que ha subrayado que sus funciones "están absolutamente desfasadas", ya que el Estatuto del Personal no Sanitario al Servicio de la Seguridad Social, que data del año 1971, es un texto "claramente sexista e incompatible con el artículo 14 de la Constitución, que señala la igualdad entre sexos. Además, no guarda relación con las funciones que actualmente realiza el colectivo y, de hecho, la mayoría de las que se llevan a cabo hoy por hoy no vienen recogidas en el documento".

Así, ha lamentado que las administraciones "llevan practicando dejadez hacia este grupo profesional que está demandando desde hace demasiado tiempo una actualización de sus funciones, la dignificación de la profesión y una formación adecuada. Y no sólo eso. También es necesaria una mejora de los sueldos que, en muchos casos, se acercan a las cuantías fijadas como salario mínimo interprofesional".

De este modo, "también es necesaria la existencia de una titulación académica

reglada para dotar al colectivo profesional de una serie de conocimientos

imprescindibles para ejercer su labor, y para sentar las bases para la mejora de cada una de las técnicas aplicadas mediante el intercambio de información", ha concluido UGT.

MUCHOS CONTAGIADOS DURANTE LA PANDEMIA

Asimismo, desde CSIF, Victorino Girela ha recordado que el colectivo de celadores ha sufrido "un elevado porcentaje" de contagios en la pandemia, al haber sido considerados inicialmente colectivo con exposición de bajo riesgo, con lo que se dejó a la arbitrariedad de los centros el dotarlos o no de medidas de protección colectiva en puntos de atención directa a los usuarios.

También es necesaria, según el responsable sindical, la mejora en la evaluación de puestos de trabajo según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tanto por el incremento de las cargas, como por los riesgos de seguridad y biológicos, en una profesión con uno de las mayores tasas de lesiones músculo-esqueléticas.

Del mismo modo, se requiere una mayor atención a esta categoría en los planes de formación de los centros, con cursos específicos, tanto en PRL, movilización de cargas y atención al usuario.

Por último, el representante sindical pide "un mejor reparto de incentivos y complementos que reconozca la penosidad de la categoría", así como "un salario digno y unos complementos menos discriminatorios, junto al acceso a la carrera profesional".