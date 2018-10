CTA aprueba ocho nuevos proyectos de I+D+i con una inversión de 6,3 millones de euros en innovación

Publicado 27/09/2018 17:20:48 CET

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha aprobado este jueves ocho nuevos proyectos empresariales de I+D+i con una inversión privada de 6,3 millones de euros en innovación y ha concedido más de 2,7 millones de euros en incentivos a estas iniciativas.

En un comunicado, la entidad ha explicado que "más del 15 por ciento del presupuesto incentivable" de los proyectos se subcontrata a cinco grupos de investigación de las universidades de Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide, también en Sevilla.

Estas iniciativas, que se ejecutarán en las provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla, pertenecen a los sectores agroalimentario, aeroespacial y procesos productivos, y TIC.

En concreto, los proyectos aprobados son 'Malta 2020: Manufacture and automation of low-cost thermoset and thermoplastics for competitive advantage', de Airbus Defence and Space, S.A., Titania, Ensayos y Proyectos Industriales, S.L., Aerotecnic Composites, S.L. y Nanotures, S.L; 'Avocemtum: Desarrollo de guacamoles funcionales con propiedades saludables mediante la incorporación de nuevos ingredientes obtenidos a partir de la revalorización de coproductos', del grupo empresarial 'La Caña', S.L.; 'Net LioT: Net Lantia IoT: Diseño e implementación de red y plataforma Smart Lantia IoT', de Lantia IOT, S.L., y 'FOS Project: Transceptores ópticos para comunicaciones por luz visible en aplicaciones vehiculares', de Datlight, S.L.

Además, 'HiMerCo: Hidrógeno para Metalurgia Renovable del Cobre', de H2B2 Electrolysis Technologies, S.L.; 'Aeroapp: Desarrollo de herramientas informáticas que faciliten la gestión e incremento del conocimiento dentro de la industria aeronáutica', de CT Ingenieros; 'Nebula+: Jigless Techniques&Flexible Tooling for Assembly Applications', de Airbus Defence and Space, S.A., y 'EV-MaaS: Estudio de Viabilidad Mobility as a Service', Guadaltel, S.A., y The Super Driver IOT Solutions.

CTA es una fundación privada con más de 150 empresas miembros y casi trece años de experiencia, impulsada por la Junta de Andalucía, con gestión privada y dedicada al fomento de la I+D+i regional y la transferencia de tecnología.

La corporación ayuda a las empresas a planificar una estrategia de innovación, desde la identificación de sus necesidades de I+D+i a la formulación de los proyectos para resolverlas o la búsqueda de socios y la financiación necesaria para llevarlos a cabo. Además, ha desplegado una serie de servicios adicionales para ayudar a empresas, universidades, centros tecnológicos, administraciones y otras entidades a sacar "el máximo rendimiento" de su esfuerzo en I+D+i.