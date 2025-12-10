CTA y la Consejería de Industria analizan el "papel estratégico" de Andalucía en las materias primas críticas

Encuentro celebrado entre CTA y la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. - CTA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), en colaboración con la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía y el Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León (Icamcyl), ha organizado la jornada 'Andalucía en el centro de la Estrategia Europea de Materias Primas Críticas', celebrada hoy en Sevilla.

El encuentro, enmarcado en el proyecto europeo Irmhub del que CTA es socio, ha reunido a más de 50 asistentes internacionales que han analizado las oportunidades de desarrollo que ofrece el ecosistema minero andaluz y el papel de la región con los proyectos europeos estratégicos de materias primas críticas, tal y como ha señalado la entidad en una nota de prensa.

El encuentro ha sido inaugurado por el director general de Minas de la Junta de Andalucía, Jesús Portillo, y el director general de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Elías Atienza, quienes han subrayado la "oportunidad histórica" que supone para Andalucía situarse como referente en la gestión, transformación y aprovechamiento sostenible de materias primas críticas.

En este sentido, Portillo ha destacado el "papel de liderazgo de Andalucía en la escena minera nacional y también el importante peso que tiene la región en el contexto europeo", siendo la segunda productora primaria de cobre, además de incidir en el "decidido apoyo que desde el Gobierno de Andalucía se le presta a la actividad minera como fundamento esencial para el desarrollo industrial y energético de la región", y cuyas líneas de desarrollo se recogen en la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030, aprobada en julio de 2023.

Como principal reto de futuro, ha señalado "la necesidad de fortalecer el ecosistema minero regional de modo que se incremente sustancialmente la capacidad de procesar y transformar el mineral en el territorio, extendiendo así la cadena de valor" en consonancia con las directrices que establece la Unión Europea.

Por su parte, el director general de CTA, Elías Atienza, ha añadido que "existe una oportunidad significativa en torno a las materias primas críticas debido a la transformación global hacia la descarbonización y la digitalización; y ha señalado que esta situación abre oportunidades para regiones con potencial geológico y capacidad industrial como Andalucía.

Además, Atienza ha insistito en que "los territorios capaces de ofrecer materias primas críticas con altos estándares ambientales y sociales pueden posicionarse estratégicamente en esta nueva economía basada en tecnologías limpias y cadenas de valor más seguras".

En el ámbito empresarial, el miembro del comité directivo del Centro de Excelencia e Innovación en Minería Sostenible (Ceims) y miembro de la Comisión de innovación de Aminer, Diego Davoise, ha repasado la trayectoria de Aminer en la última década, además de incidir en el "fuerte impulso" que Andalucía ha dado a la minería metálica sostenible, consolidándose como referente nacional en innovación aplicada al sector.

La sesión, dedicada al posicionamiento europeo de Andalucía, ha reunido a voces expertas en proyectos estratégicos financiados por la UE.

En esta línea, Diana Fernández (EIT Raw Materials Southern Spain Innovation Hub), Antonio Parra Lobato (director del proyecto CirCular en Atlantic Copper) y Joaquín Gotor Martínez (director de Tecnología, Innovación y Medio Ambiente en CLC) presentaron iniciativas clave para avanzar hacia cadenas de suministro más resilientes, circulares y alineadas con la autonomía estratégica europea.

En este contexto, y con especial atención al impulso de las cadenas europeas de valor minera y de baterías, han intervenido también el consejero técnico de la Dirección General de Minas, Manuel Vázquez Mora, quien ha presentado la Plataforma S3P Minería; la gestora de proyectos en CTA, Marta Macías, que ha dado a conocer el proyecto europeo Batmass, relacionado con los procesos circulares para materiales de baterías en el marco de la Plataforma S3P Materiales Avanzados para Baterías; y la directora general de Fomento de la Innovación, Nieves Valenzuela, que ha expuesto las líneas principales de la Estrategia S4 Andalucía.

Por otro lado, la dimensión internacional del encuentro se reforzó con la participación del Project Scientific Officer del Joint Research Centre (JRC), Ioannis Retsoulis, quien ha presentado el centro de innovación Incite y su papel como motor de transformación industrial en Europa.

En cuanto a las oportunidades y mecanismos de apoyo que ofrece la Comisión Europea, el encuentro ha contado con una sección dedicada a la I3 y a su financiación interregional para cadenas estratégicas de materias primas criticas de la mano de la Coordinadora del Policy Lab - I3 Support Facility, EFIS Centre, Susana Elena-Pérez.

Por último, la jornada ha puesto el foco en la importancia de la cooperación interregional con la intervención de la gestora de proyectos en ISMC, Clara Balbín, quien ha presentado la colaboración entre Andalucía y Castilla y León en el ámbito de las materias primas críticas como una vía para reforzar el posicionamiento nacional y aumentar el peso de ambas comunidades en las iniciativas europeas.

Su participación, en el marco del consorcio Irmhub, ha subrayado además el valor de la colaboración entre entidades socias como CTA e ISMC para avanzar conjuntamente en proyectos que contribuyan a fortalecer las cadenas de valor estratégicas en Europa.

El encuentro se ha organizado con el apoyo del proyecto Irmhub, una iniciativa financiada con cerca de 2 millones de euros a través del programa Interregional Innovation Investment (I3) de la Unión Europea.

De esta manera, Irmhub persigue la creación del primer meta-hub europeo orientado a impulsar la circularidad y a fortalecer la capacidad de inversión de las regiones menos desarrolladas en suministros sostenibles vinculados a tres ámbitos estratégicos: la energía eólica y la movilidad eléctrica, los componentes para la fabricación de baterías y los metales esenciales para la producción.