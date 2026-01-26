CTA inaugura un Observatorio de Innovación con la presentación de un informe sobre tendencias de I+D+i en 2026

El presidente de CTA, Beltrán Pérez. - CTA

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) inaugura un nuevo Observatorio de Innovación CTA con un informe sobre tendencias de innovación 2026, que presentará el próximo 29 de enero en CaixaForum Sevilla, con la participación del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos.

El presidente de CTA, Beltrán Pérez, ha afirmado en una nota de prensa que el Observatorio de Innovación CTA pretende ser "un radar que ayude a monitorizar oportunidades de futuro gracias a la I+D+i y la tecnología". "Europa y, dentro de ella, España y Andalucía, necesitan acelerar su competitividad", subraya Pérez, quien sostiene que "la innovación es un elemento estratégico imprescindible para generar crecimiento sostenible, atraer talento, impulsar la transformación del tejido productivo y garantizar la competitividad en un contexto global cada vez más exigente".

El objetivo del Observatorio de Innovación CTA es detectar tendencias tecnológicas que ofrezcan pistas a las entidades innovadoras de hacia dónde dirigir los pasos a través de informes, conferencias de expertos, jornadas temáticas y la generación de opinión.

El informe es la primera publicación de este Observatorio, ya que, como fundación que promueve y acelera la I+D+i enfocada a la competitividad, CTA está permanentemente atenta a la innovación que viene. El informe avanza cuáles son las tecnologías, tendencias y acontecimientos a los que estar atentos en los próximos meses.

'Tendencias de Innovación 2026' se presentará el próximo jueves 29 de enero en CaixaForum Sevilla en un evento al que se prevé la asistencia de decenas de representantes de empresas innovadoras andaluzas o con presencia en la región. El presidente de CTA, Beltrán Pérez, y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, inaugurarán el encuentro y el director del Área de Servicios Avanzados de Innovación, Fabián Varas, destacará las principales claves del informe.

Además, se presentarán los casos de éxito de cuatro empresas representativas de diferentes tendencias sectoriales recogidas en el documento: AGQ Labs, del sector Agroalimentario; Ingelectus, del sector Energía y Medio Ambiente; Innovasur, del sector TIC; y LentiStem Biotech, del sector Biotecnológico aplicado a salud.