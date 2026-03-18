CTA participa en AIR-Andalusia, nodo andaluz de IA y Robótica que dará soporte a más de 2.000 pymes en tres años

El proyecto AIR-Andalusia se presentará el 20 de marzo en Granada. - CTA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) es una de las 21 entidades participantes en AIR-Andalusia, el nodo europeo de innovación digital o European Digital Innovation Hub (EDIH) andaluz especializado en Inteligencia Artificial (IA) y Robótica Aplicada. El proyecto, que se presentará públicamente el 20 de marzo en Granada, se configura como una infraestructura regional de apoyo a la digitalización avanzada, centrándose en la Inteligencia Artificial (IA) aplicada y la robótica para pymes, empresas small-cap y mid-cap y organizaciones del sector público. AIR-Andalusia buscará apoyar a 1.330 entidades en su proceso de transformación digital y ofrecer soporte a más de 2.000 pymes.

El objetivo es acelerar la transformación digital del tejido productivo andaluz, ha explicado CTA en una nota. A través de cinco convocatorias cerradas durante sus tres años de duración, el proyecto ofrecerá servicios especializados combinando diagnóstico, acompañamiento experto y medición de impacto. Entre sus principales líneas de actuación destacan el ensayo antes de invertir (Test before Invest), la capacitación y formación, el apoyo a la inversión o la conexión con la red europea de EDIH y con infraestructuras estratégicas como AI-on-demand o las AI Factories.

Dentro de AIR-Andalusia, CTA usará su "expertise" para liderar el paquete de trabajo dedicado al apoyo en la búsqueda de fuentes de financiación e inversión. Entre sus tareas se incluyen la identificación y el análisis de los instrumentos financieros disponibles, la preparación y prestación de servicios de apoyo a la inversión, y la organización de eventos de formación y presentaciones ante inversores para conectar proyectos innovadores con posibles fuentes de financiación.

Además, CTA colaborará con las actividades de coordinación del proyecto y con su comunicación y difusión, reforzando así el impacto global del proyecto. Uno de los "hitos" de AIR-Andalusia es el lanzamiento en abril de 2026 de su primera convocatoria para la selección de empresas y entidades públicas que deseen incorporarse al hub. El proyecto prevé cinco convocatorias cerradas a lo largo de sus tres años de duración, concentrando el mayor esfuerzo de captación en la primera fase para maximizar el tiempo de acompañamiento y el impacto en las entidades participantes.

El proyecto abarcará todo el territorio andaluz, alineándose con la estrategia regional de especialización inteligente (S4Andalucía) y priorizando sectores como la agroalimentación sostenible, la industria inteligente, la salud y biotecnología, el turismo sostenible, la economía circular y las energías renovables.

AIR-Andalusia es el European Digital Innovation Hub (EDIH) de Andalucía, especializado en inteligencia artificial, robótica y tecnologías digitales avanzadas, cofinanciado con más de cinco millones de euros por el Programa Europa Digital de la Unión Europea. El proyecto, iniciado en febrero de 2026 y con fecha de finalización en enero de 2029, forma parte de la Red Europea de European Digital Innovation Hubs (EDIH) y ha sido reconocido con el Seal of Excellence de la Comisión Europea.

Su consorcio está formado por 20 socios y un asociado, entre los que se encuentran: Fundación AI Granada Research & Innovation (coordinador), Aicia, Agencia Digital de Andalucía (socio asociado), Ayesa, BIC Euronova, Cámara de Comercio de Linares, Cámaras de Comercio de Andalucía, Cetemet, Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Fidesol, Fundación Progreso y Salud, Innova IRV, Málaga TechPark, OnTech Innovation, Parque Tecnológico de la Salud, Universidad de Córdoba, Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén y Universidad de Málaga.