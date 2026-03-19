CTx Tech Experience Sevilla Hub arranca con IA e inversión para "posicionar a Andalucía en la economía digital global"

Inauguración del CTx Tech Experience Sevilla Hub. - CTX TECH EXPERIENCE SEVILLA HUB

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de CTx Tech Experience Sevilla Hub ha arrancado este jueves con el objetivo de "posicionar a Sevilla, Andalucía y España como actores relevantes en la economía digital global". La jornada inaugural ha abordado los principales vectores que están "redefiniendo" el tejido productivo, desde el talento y la formación hasta la inteligencia artificial y la inversión, en un contexto de transformación acelerada.

La apertura institucional ha estado a cargo del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, quien ha resaltado "la ilusión por este evento que impulsa el papel de Andalucía en la economía digital". Paradela ha destacado el crecimiento del sector tecnológico en la región, "del 20% en empresas y del 28% en facturación", y ha defendido que "la transformación digital solo podrá construirse sobre ideas y talento como pilares".

En esta línea, ha citado iniciativas como la plataforma de inversión 'Misión' o programas como Andalucía Open Future, y recalcado la ambición institucional de que "Andalucía sea creadora de tecnología y no solo usuaria". Junto a él, los codirectores del evento, Marta Raspall y Germán Torrado, han incidido en la necesidad de cohesionar el ecosistema. "Necesitamos encontrar un espacio para que el emprendimiento pueda conectar, porque si conectamos creceremos juntos", afirmaba Torrado.

El debate sobre el talento ha sido uno de los ejes centrales de la jornada. El vicepresidente de Microsoft Discovery y Quantum, David Carmona, ha destacado que "estamos viviendo un momento en el que la barrera de entrada está bajando", lo que abre nuevas oportunidades, aunque ha subrayado la importancia de la formación y la adopción tecnológica. "Hoy interesan más los proyectos que has liderado que los conocimientos técnicos", ha añadido.

Desde el ámbito formativo, el presidente ejecutivo de ISDI, Javier Rodríguez Zapatero, ha defendido que "el propósito es el valor más importante para fidelizar talento", al tiempo que ha advertido sobre la necesidad de perfiles transversales: "La IA va a requerir un talento renacentista capaz de unir negocio, tecnología y pensamiento crítico".

Por su parte, el cofundador de CoverManager, José Antonio Pérez, ha señalado que "talento hay, lo que se necesita son herramientas para poder escalar", toda vez que ha reivindicado la ambición empresarial: "Nada se hace grande si no sabes por qué lo haces". Una visión compartida por la partner en NTT DATA Europe & Latam, Victoria Pérez, quien ha destacado que "la IA viene a amplificar y potenciar las capacidades humanas, por lo que el talento llamado a triunfar es el más transversal".

Asimismo, el arquitecto de cultura corporativa de LinkedIn, Steve Cadigan, ha abordado las nuevas estrategias de talento que emergen en Silicon Valley ante la era de la inteligencia artificial. "Necesitamos nuevas habilidades más rápido que nunca, porque estamos inmersos en una crisis de liderazgo, con la moral de los directivos extremadamente baja según el 29% a nivel mundial, provocada por la ansiedad que genera la IA y la falta de seguridad laboral", ha advertido.

"EL 40% DE LA POBLACIÓN UTILIZA LA IA"

La inteligencia artificial ha sido el eje transversal de la jornada, abordada tanto por su potencial transformador como por la responsabilidad en su desarrollo. El presidente de Microsoft España, Paco Salcedo, ha afirmado que "España está en la 'pole position' desde el minuto uno" en esta revolución digital, destacando que "el 40% de la población ya utiliza IA".

Además, ha señalado que la mayoría de las grandes empresas ya despliegan agentes inteligentes --solo en Microsoft hay 500.000, con previsiones de superar los 1.300 millones en 2028--, aunque el reto es lograr que las pymes también los adopten. Además, ha presentado el concepto de 'empresa frontera', en la que "cada empleado será creador y gestor de agentes", subrayando que "tenemos el control y la responsabilidad de usar la IA en beneficio de la sociedad".

Una visión similar ha expresado el CEO de Grau Innovation Consulting, Carlos Grau, quien ha hablado del "nuevo efecto WOW", vinculado a la innovación orientada a generar impacto tangible en las personas.

La transformación digital también ha llegado al ámbito militar, con el jefe de la sección de Transformación Digital del Ejército de Tierra, José Luis Carbonell, quien ha explicado que la institución evoluciona hacia un "ejército inteligente" capaz de identificar procesos transversales que impactan no solo a toda la institución, sino también a ejércitos aliados. La IA, según Carbonell, será un colaborador clave para que los combatientes comprendan el propósito general y tomen decisiones más autónomas, con datos precisos sobre fuego amigo o enemigo.

Desde el ámbito startup, expertos como Laia Grassi, especialista en IA generativa, junto a los divulgadores Carlos Santana y Jon Hernández, han mostrado cómo algunos proyectos están convirtiendo algoritmos en modelos de negocio capaces de atraer inversiones millonarias.

La inversión ha sido otro de ejes de la jornada, de la mano de referentes como el fundador y CEO de Solvere Capital, Juan Álvarez de Lara; Christine Bjärkby, del consejo de administración de EBAN - Red Europea de Business Angels; fundador y CEO de Mission Grey, Jouko Ahvenainen, y el vicepresidente de SpainCap, Santiago Canalejo. Los ponentes han abordado retos como la fragmentación transfronteriza, la complejidad regulatoria y las brechas de financiación para escalar, al tiempo que han destacado iniciativas de coinversión para atraer capital privado y fortalecer el ecosistema inversor europeo, haciéndolo más competitivo frente a Estados Unidos y China y convirtiendo la innovación en una ventaja estratégica a largo plazo.

Otra de las atracciones del congreso ha sido Chester Tech, un formato de entrevistas íntimas con fundadores del ecosistema emprendedor, que ha contado con la participación de Emilio Froján (Velca), Jaime Castillo (Shakers) y Kemel Kharbachi (EOS-X Spaceship Company).

Producido por beon Worldwide y VESS Venture Studio, CTx Tech Experience ha convertido a Sevilla en el epicentro de la innovación tecnológica del sur de Europa, con más de 300 startups, 250 ponentes y más de 6.000 visitantes profesionales de más de 10 países. El evento combina conferencias, podcasts en directo, ágoras de debate y showrooms tecnológicos, respaldados por el sistema de matchmaking inteligente Aurora, que agenda reuniones personalizadas entre startups, corporaciones, inversores e instituciones públicas.

La elección de Sevilla TechPark como sede, según ha detallado los organizadores, responde a la estrategia de descentralizar la innovación en España, impulsando polos tecnológicos fuera de los enclaves habituales y situando a la ciudad y a Andalucía como referentes emergentes en el sur de Europa. El proyecto cuenta con el respaldo de instituciones y empresas como la Agencia Digital de Andalucía, los ayuntamientos de Sevilla y Madrid, Sevilla TechPark, Inetum, Cajasol, Holded, Vector Horizonte, Diputación de Sevilla, Crowe, Santander, Salesforce y Eurofirms.