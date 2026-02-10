'Cuántica Rave', la comedia de Paco Campano rodada en Andalucía, gana el premio a Mejor Película en el Festival de Miami

La película 'Cuántica Rave', coproducida por Canal Sur Radio y Televisión y dirigida por el cineasta sevillano Paco Campano. - CANAL SUR

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La película 'Cuántica Rave', coproducida por Canal Sur Radio y Televisión y dirigida por el cineasta sevillano Paco Campano, se ha alzado con el Premio a la Mejor Película en el International Science Fiction Film Festival (MiSciFi) durante el recién clausurado Festival Internacional de Cine de Miami. Además, la cinta ha recibido otros cuatro galardones, en concreto, Mejor Musical, Mejor Arte, Mejores Efectos Analógicos y Mejor Dirección de Actores.

Producida por La Zanfoña Producciones e Insularia Films, 'Cuántica Rave' se presenta como una comedia musical de ciencia ficción, la primera rodada en Andalucía que combina estos géneros. La historia sigue a tres personajes en busca de una fiesta mítica que, según la leyenda, marca el ritmo secreto del universo, ha detallado Canal Sur en un comunicado. Ambientada en un cosmos moribundo lleno de agujeros negros, la película ofrece una aventura delirante y punk, fusionando humor, música y un imaginario espacial.

El reparto está encabezado por Antonio Dechent y Pablo Carbonell, junto a Javier Botet y el cineasta, músico y actor Timy Benito (conocido por 'Barrio', 1998), además de jóvenes talentos como África de la Cruz ('Las gentiles', 'El cielo de los animales'). La historia se enriquece con la participación de destacados músicos de la escena sevillana, que se integran en la trama como habitantes de esta irreverente y festiva ópera espacial.

Uno de los aspectos más llamativos de 'Cuántica Rave' es su apuesta estética por una ciencia ficción clásica y tangible. Gran parte del metraje se ha rodado en un plató construido íntegramente dentro de la nave Singer, un edificio histórico del centro de Sevilla transformado por completo en una astronave. "Hemos construido una nave dentro de una nave", ha explicado Campano, destacando el uso de maquetas, trucos visuales y efectos analógicos como reivindicación de un cine fantástico artesanal.

La película cuenta con banda sonora original de Pedro de Dios (Guadalupe Plata), Sebastián Orellana y Rey Fernández, que combina electrónica, rock, postpunk e incluso flamenco, incorporando también danza contemporánea y un espíritu de celebración cósmica que recorre toda la historia.

Tras su exitoso debut internacional en Miami, 'Cuántica Rave' inicia su estreno en España, cuyas fechas se anunciarán en las próximas semanas. El proyecto está producido por La Zanfoña Producciones e Insularia Films, con la participación de Canal Sur, y cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Canarias y Canary Island Films, así como con la colaboración de SGR Crea y el patrocinio de Estrella Galicia, que ha lanzado para la ocasión una edición especial bautizada "Estrella Galaxia".