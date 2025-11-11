Cuatro detenidos con 780 kilos de picadura de tabaco y 53.200 cigarrillos en Puente Genil (Córdoba)

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas vecinas de Puente Genil de edades comprendidas entre los 42 y los 55 años de edad como presuntas autoras de un delito de contrabando de tabaco, tras intervenirles 780 kilos de picadura de tabaco, 53.200 cigarrillos listos para su venta y 11.000 euros en billetes fraccionados.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los agentes observaron durante un servicio de Seguridad Ciudadana por el casco urbano del municipio a dos personas que transportaban cajas con tabaco entre dos viviendas, lo que les resultó sospechoso, por lo que decidieron inspeccionar las inmediaciones.

En la inspección practicada en la zona, localizaron una vivienda que estaba siendo usada como almacén, en cuyo interior se encontraban tres cajones de grandes dimensiones que contenían unos 280 kilos de tabaco picado a granel.

Asimismo, la Guardia Civil halló en otra vivienda próxima 500 bolsas de un kilo de tabaco picado, 53.200 cigarrillos rellenos y embolsados, listos para su venta, una máquina envasadora de cigarrillos, equipos de refrigeración y secado del tabaco picado, siendo todo ello intervenido. En la inspección practicada en la vivienda, los agentes también se incautaron de unos 11.000 euros.

Ante ello, han detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de contrabando de tabaco. Los detenidos, las diligencias instruidas, el tabaco y el dinero intervenido han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.