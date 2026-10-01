Cuatro detenidos al caer una red de narcotráfico internacional con base en la provincia de Jaén y destino en Rumanía

Imagen de la rueda de prensa en la que se ha informado de la operación Victus - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía de Rumanía, han desarticulado una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y marihuana que operaba desde España con destino al país rumano. La organización criminal tenía su base de operaciones en la provincia de Jaén.

La última fase de la denominada operación Vectus se ha saldado con la detención de cuatro personas --tres de nacionalidad rumana y una española-- en actuaciones desarrolladas en ambos países. Asimismo, los agentes han intervenido 83 kilogramos de marihuana, dos kilogramos de cocaína y un arma de fuego.

La cooperación policial internacional en el marco de este caso ya permitió, durante los años 2024 y 2025, realizar actuaciones en Hungría y Rumanía contra la infraestructura de transporte de la red, en un trabajo conjunto en el que también participó la Policía de Hungría.

En la rueda de prensa ofrecido por el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, junto con responsables de la Guardia Civil y de la policía rumana, se ha apuntado que la red criminal utilizaba una gran diversidad de procedimientos y medios de transporte para trasladar las sustancias estupefacientes hasta sus destinos europeos. Entre ellos, recurrían al uso de autobuses, turismos y furgonetas, adaptando su logística para intentar eludir los controles policiales.

Para dificultar la detección de las sustancias, los integrantes de la trama empleaban diferentes sistemas de ocultación, entre los que destacaba el camuflaje de la droga entre cargas de mercancía legal.

Entre los cuatro arrestados se encuentra un individuo considerado por los investigadores como un "objetivo prioritario" debido a su presunta vinculación con la delincuencia organizada y el tráfico de drogas en la provincia de Jaén, sobre el cual se venían realizando pesquisas desde hacía varios años.

De acuerdo con las investigaciones policiales, este sospechoso se encargaba presuntamente de adquirir los estupefacientes en diferentes puntos de la geografía española para, posteriormente, distribuirlos por varios países de Europa mediante una red logística propia.

Esta actividad ilícita reportaba a la organización importantes beneficios económicos debido a la diferencia de precio de las sustancias entre España y los países de destino. A modo de ejemplo, los investigadores han señalado que en Rumanía la droga podía llegar a alcanzar un valor que duplicaba su precio en el mercado español.

Tanto los detenidos como las diligencias instruidas por los agentes ya han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.