Cuenca (PSOE) achaca la pérdida del vuelo Granada-Bilbao a la "política de sumisión" de Carazo a la Junta

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Paco Cuenca - PSOE

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha denunciado públicamente este viernes "el auténtico mazazo" que supone la supresión de la conexión aérea con Bilbao a partir de marzo desde el Aeropuerto Federico García Lorca, lo cual ha achacado a la "política de sumisión" que ha atribuido a la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo (PP), al Gobierno andaluz.

Cuenca ha indicado a los medios, según ha detallado el PSOE en una nota de prensa, que es "la prueba definitiva de la pérdida de peso político de la ciudad bajo el mandato del PP en el Ayuntamiento y la Diputación", asegurando que "la falta de ambición de la alcaldesa Carazo y del resto de dirigentes" de esta formación "está hundiendo la proyección nacional e internacional de Granada".

Así, ha señalado que "los datos actuales reflejan una realidad dramática para la infraestructura granadina, que se sitúa hoy como el aeropuerto con menor crecimiento de todo el país", al tiempo que ha incidido en que, "mientras ciudades vecinas como Málaga y Sevilla experimentan incrementos de pasajeros que superan el veinte por ciento, Granada sufre un descenso cercano al doce por ciento respecto a las cifras de la etapa anterior".

Esta brecha supone, a su juicio, "un aislamiento que afecta directamente a la economía local, al turismo y a la capacidad de atraer inversiones estratégicas en un momento clave para el futuro de la provincia". En este contexto, Cuenca ha señalado directamente a la alcaldesa y al presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, por "actuar como palmeros sumisos de Moreno Bonilla en lugar de defender los intereses granadinos".

El portavoz socialista ha recordado que la Junta de Andalucía posee las competencias exclusivas en materia de promoción turística según el Estatuto de Autonomía, por lo que ha lamentado que los dirigentes locales del PP "prefieran callar ante el agravio comparativo que sufre Granada frente a provincias como Almería, donde sí se están captando nuevas rutas mediante una gestión comercial activa de la que Granada carece por completo".

Para el dirigente socialista, "el desmantelamiento de la red de vuelos afecta especialmente al prestigio" de Granada como capital de la ciencia y el conocimiento. En este sentido, ha advertido que perder el enlace directo con el polo industrial del norte de España "supone un ataque frontal al proyecto del acelerador de partículas Ifmif-Dones", ya que una ciudad que aspira a liderar la vanguardia científica no puede permitirse estar desconectada de los centros de decisión e industria nacionales.

Ante esta situación, el viceportavoz municipal del PSOE ha exigido a la alcaldesa y al presidente de la Diputación que "abandonen la política de fotos y paseos para centrarse en un plan de choque real, convocando de inmediato una mesa de negociación con las compañías aéreas y exigiendo a la Junta la inversión anual de cuatro millones de euros necesaria para recuperar las trece rutas estratégicas que Granada necesita".

Para Cuenca, "es urgente recuperar el modelo de ciudad ambicioso que permitía a Granada competir en igualdad de condiciones y dejar de ser el vagón de cola de Andalucía por la incapacidad de sus gestores actuales". Finalmente, ha enfatizado el "hito histórico" que se vivió bajo su mandato como alcalde: "La situación actual contrasta con el periodo entre 2017 y 2020, cuando Granada contaba con una amplia oferta internacional con destinos como Londres, París, Milán, Berlín, Nápoles, Nantes, Manchester, Roma o Burdeos, frente a la deriva iniciada en 2023 con la llegada del PP, fecha desde la que no hemos parado de perder conexiones".