Cultura celebra el Día del Libro en Jaén dando una segunda vida a más de un centenar de ejemplares duplicados

La concejala María Espejo en la presentación de la iniciativa 'Libros Libres' - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronato municipal de Cultura de Jaén, a través de su sección de archivos y bibliotecas, conmemora el Día del Libro, con el lanzamiento de 'Libros libres', una propuesta que busca fomentar el hábito lector y además dar una segunda vida a más de un centenar de ejemplares duplicados del fondo bibliográfico municipal.

La concejala de Cultura, María Espejo, ha informado de que las personas interesadas podrán acudir desde este jueves a las bibliotecas públicas municipales Manuel Caballero Venzalá y Condestable Iranzo. En ambos centros se han habilitado expositores específicos donde cualquier persona, sea usuaria habitual o no, podrá llevarse gratis el título que desee sin necesidad de devolución.

"El objetivo es que estos libros, que actualmente se encuentran duplicados en nuestras estanterías de préstamo, encuentren un nuevo hogar y sigan cumpliendo su función educativa y de entretenimiento", ha destacado la edil.

Esta iniciativa abarca una amplia agama de géneros para todas las edades y gustos, tanto ejemplares de la saga 'El Diario de Greg', como de autores de renombre como Mario Vargas Llosa, Dan Brown, Julia Navarro, Noah Gordon, Javier Marías, entre otros.

La edil ha concretado que se trata de ejemplares que están duplicados, pues además se pueden encontrar en las estanterías para ser prestados. "Estos libros que se han expuesto para ser adquiridos libremente tendrán así una segunda vida sin que tengan que ser devueltos y que concluirá hasta final de existencias", ha recalcado. Los expositores permanecerán en estas salas hasta que se agoten existencias.

Además de la liberación de libros, la edil ha explicado que se ha organizado además una agenda de eventos para celebrar esta efeméride como "visitas guiadas a las bibliotecas,con charlas y talleres de lectura". Como parte de esta programación, ha anunciado que la Biblioteca del Palacio Condestable Iranzo ha recibido este miércoles la visita de un grupo de personas mayores de la residencia Puente Jontoya, que han participado en una jornada de convivencia literaria.