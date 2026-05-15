Damnificados por la Zona de Bajas Emisiones realizan este viernes una marcha lenta de vehículos por el centro de Granada

Cartel de la convocatoria de una marcha lenta de vehículos por el centro de Granada este viernes para protestar por la Zona de Bajas Emisiones en la capital. - DAMNIFICADOS POR LA ZONA DE BAJAS EMISIONES

GRANADA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo Damnificados por la Zona de Bajas Emisiones ha anunciado la convocatoria de una marcha lenta de vehículos por el centro de la ciudad de Granada que tendrá lugar este viernes.

Así, en un comunicado han señalado que esta acción se enmarca en su programa de protestas contra la implantación de la ZBE y partirá desde el polígono El Florío a las 19,30 horas.

En cuanto a la marcha lenta, la Policía Local de Granada ha avisado a través de sus Redes Sociales que los manifestantes "irán encapsulados" y que "se desconoce el número de participantes", a la vez que advierten de que hay previsión de congestión del tráfico.

Damnificados por la Zona de Baja Emisiones de Granada dice ser una agrupación de ciudadanos "sin vinculación política con ningún partido" que se ha movilizado a través de redes sociales y aseguran luchar "contra una justicia que nos arruina la vida" en referencia a la implantación de la ZBE en la capital nazarí.

En una de sus últimas comunicaciones, previa a la Semana Santa, el colectivo afirmó en un comunicado que la Zona de Bajas Emisiones de la capital reducía el turismo en un 10% en la ciudad porque la ZBE disuade a los conductores de acceder a la ciudad durante esos días festivos de celebración religiosa en las calles.