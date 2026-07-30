Declarado un incendio forestal en un paraje de Almodóvar del Río (Córdoba) que moviliza cuatro medios aéreos

Incendio forestal en la Finca Villalobillos de Almodóvar del Río. - PLAN INFOCA

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha informado este jueves de la declaración de un incendio forestal en la Finca Villalobillos en el término municipal cordobés de Almodóvar del Río.

Según ha informado el EMA Infoca en su cuenta en la red social X, consultada por Europa Press, el fuego ha comenzado antes de las 12,50 horas en el citado paraje, donde predomina el pasto junto a los alcornoques y encinas.

En este sentido, en el operativo para frenar las llamas trabajan un helicóptero semipesado, un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra, un total de once efectivos por tierra y un camión autobomba.