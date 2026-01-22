El Defensor pregunta por la "demora" de la norma andaluza para acreditar la condición de víctima violencia de género

Archivo - Sede del Instituto andaluz de la Mujer (IAM) (archivo) - IAM - Archivo

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio dirigida a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad para conocer los motivos por los que aún no se ha desarrollado el reglamento con el que acreditar la condición de víctima de violencia de género, requerida para acceder a ayudas y recursos públicos previstos en la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

Según recoge en su escrito el Defensor, consultado por Europa Press, ya el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) respondió a una queja de la institución sobre este mismo asunto asegurando que no existía "urgencia" para la tramitación del reglamento ya que "en la Administración de la Junta, el único órgano acreditado para la emisión del título es el IAM" y éste, mediante uns instrucción, ya tenía regulado el procedimiento de obtención de la acreditación.

Sin embargo, relata la Oficina, "esta Defensoría es conocedora de situaciones de mujeres en contextos de vulnerabilidad extrema que necesitan acreditar su condición de víctimas para acceder a ayudas económicas y recursos sociales urgentes". "Nos informan -continúa el escrito del Defensor-- cómo las demoras o los diferentes criterios invocados en los expedientes de acreditación en función de las distintas provincias en las que se encuentren pueden tener un impacto en su seguridad personal, su subsistencia y el ejercicio efectivo de derechos y reconocidos en la legislación estatal y autonómica".

La Defensoría andaluza abre la actuación de oficio "al objeto de poder conocer el motivo que sustenta el que no se haya aprobado el desarrollo normativo autonómico, manteniéndose la regulación en el ámbito de las instrucciones internas del IAM, pudiendo dejar a las víctimas en una situación de inseguridad jurídica potencial, así como los mecanismos de coordinación interadministrativa existentes desde los centros del IAM con los servicios sociales, áreas de vivienda, empleo y salud y otras áreas competentes que agilicen la eficacia de estos títulos".

Las llamadas al 016, el número de teléfono de atención a víctimas, familiares y entorno de casos de violencia machista, se incrementaron en octubre en Andalucía un 23,2% si se compara con el mismo mes de 2024. La cifra ha pasado de 1.182 a 1.456 en el décimo mes del año, según los datos recopilados en el último Informe elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, recogidos en el Sistema VioGén.

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado la importancia del entorno para "dar la voz de alarma cuando se sospeche de un caso de violencia machista". "Si los amigos, vecinos o familiares creen que la mujer y sus hijos están en una situación de emergencia, deben informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan protegerla y ayudarla a denunciar", ha asegurado Fernández, que ha aclarado que "este apoyo es necesario en muchos casos, ya que las víctimas no tienen la fuerza ni el valor de hacerlo al encontrarse inmersas en esa situación tan extrema", ha afirmado.

El informe ha recogido un leve incremento en las atenciones realizadas por el servicio Atenpro, de atención y protección mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas de violencia machista, concretamente un 3,1%, contabilizando 3.817, el 18,76% del total nacional. Asimismo, el documento analiza la evolución de las pulseras de alejamiento, que en el mes de análisis disminuyeron en comparación con octubre de 2024 hasta situarse en los 1.654 dispositivos activos, frente a los 1.672 del año anterior (-1,1%).

A 31 de octubre, fecha de cierre del informe, diez mujeres habían sido asesinadas por parte de sus parejas o exparejas en Andalucía. Con posterioridad, se han sumado cuatro casos más, confirmados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, lo que eleva a catorce el número de asesinatos en la comunidad andaluza en 2025. Desde la puesta en marcha del servicio de seguimiento VioGén en 2007 por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Andalucía ha contabilizado 205.397 casos, de los que actualmente permanecen activos en la comunidad 27.434, el 26,1% del total nacional, que se sitúa en los 101.254 casos en el sistema.