El Defensor del Pueblo Andaluz pide "derechos, justicia e igualdad para todas las mujeres" con motivo del 8M

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido este viernes "derechos, justicia e igualdad para todas las mujeres" con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo.

En este sentido, según ha señalado en un comunicado, el Defensor se ha sumado al llamamiento internacional de ONU Mujeres: 'Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas'.

Ante esto, ha subrayado que "es un mensaje esencial porque recuerda que la igualdad no se mide solo por principios proclamados, sino por los derechos que se ejercen y por las vidas que mejoran".

Al mismo tiempo, ha añadido, n"os obliga a mirar, con rigor, las brechas que persisten": en el acceso a oportunidades, en la corresponsabilidad de los cuidados, en la autonomía económica, en la vivienda y en la participación plena en la vida social, cultural y política.

"Hablar de derechos y justicia es hablar de garantías: de leyes que protegen, de instituciones que responden y de administraciones que facilitan, no que complican", ha señalado el Defensor.

Así, ha afirmado que la experiencia de la Defensoría confirma que la desigualdad "se agrava cuando la ciudadanía tropieza con barreras administrativas, como plazos que se incumplen, requisitos desproporcionados, atención inaccesible o excesivamente automatizada".

Por eso, el enfoque 'Derechos. Justicia. Acción' es también una "exigencia de buena administración: una igualdad real necesita procedimientos comprensibles, atención humana y resoluciones en plazo, especialmente cuando hay menores, pobreza o situaciones de especial vulnerabilidad".

Esta desigualdad estructural "nos obliga a reforzar políticas que pongan en el centro la vida cotidiana": el tiempo de cuidados, el empleo digno, la formación, la vivienda asequible y la protección social efectiva.

En este marco, ha señalado, la violencia contra las mujeres "no puede ocupar un lugar secundario en la acción pública", porque la violencia machista es, "ante todo, una negación radical de derechos y una quiebra de la justicia".

En 2025, catorce mujeres fallecieron por violencia de género en Andalucía, y este 2026 ya han sido asesinadas tres a manos de sus parejas o exparejas, "unas cifras intolerables que exigen perseverancia en prevención, protección y reparación, garantizando atención integral y evitando la revictimización".

Por todo ello, el Defensor del Pueblo Andaluz ha "reafirmado su compromiso con una agenda concreta, orientada a resultados", entre los que están los derechos, "remover obstáculos que limitan la igualdad en el empleo, en la vivienda, en los cuidados y en el acceso a prestaciones, con especial atención a niñas y adolescentes y a mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Por otro lado, la justicia, para "reforzar servicios públicos accesibles y coordinados, con procedimientos claros y plazos razonables, para que la igualdad no dependa de la capacidad de navegar por la administración".

Y, finalmente, la acción, para "impulsar medidas efectivas y evaluables -también en prevención de violencias- y asegurar que lleguen a tiempo, donde más se necesitan, con cooperación entre administraciones y con el tejido social".

Este 8 de marzo de 2026 es, por tanto, "una llamada a sostener los avances y a acelerar los cambios pendientes: una Andalucía con derechos efectivos, justicia igualitaria y acción pública constante para todas las mujeres y niñas, sin excepciones", ha concluido.