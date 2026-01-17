El Defensor del Pueblo Andaluz tramita más de 1.700 expedientes por mediación en una década

Cartel de las jornadas previstas para el próximo 21 de enero en Sevilla. - DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

El Defensor del Pueblo Andaluz ha tramitado 1.732 expedientes por mediación desde la creación de este servicio en 2016. Esto supone una media de 173 expedientes al año. Éste será una de los datos que ofrecerá la Oficina dirigida por Jesús Maeztu en la jornada --miércoles 21, en Sevilla-- que bajo el título 'Mediación dPA: 10 años de participación, diálogo y acuerdos' repasará los diez años de experiencia de mediación.

Estos cerca de 1.800 expedientes de mediación en una década equivalen a que el Defensor Andaluz gestionó un conflicto con mediación cada 48 horas, resaltan fuentes de la institución a Europa Press. El Defensor del Pueblo Andaluz utiliza la mediación para resolver conflictos cuando considera, una vez analizado el asunto, que es la forma "más eficaz" de intervención.

La mediación tiene un triple propósito: ayudar a la ciudadanía y a las administraciones a encontrar una solución que "respete los intereses de cada una, pero que resuelva el problema a ambas"; procurar una "mejora del clima de diálogo y entendimiento" entre ciudadanía y administraciones públicas de manera que "ambas logren construir una nueva historia común, en una relación que debe continuar en el futuro"; y trasladar la cultura mediadora a la ciudadanía y a las administraciones en "un proceso de aprendizaje directo y de prevención del conflicto".

Cualquier colectivo ciudadano puede solicitar al Defensor que ejerza como mediador para la solución de su problema con una o varias administraciones públicas. Asimismo, una administración pública puede solicitar la mediación de la Oficina del Defensor si entiende posible una solución pactada con otra administración o colectivo de ciudadanos. El Defensor también puede proponer de oficio la atención de una queja a través de la mediación si considera que es la fórmula más eficaz para gestionarla.

La inauguración de la jornada correrá a cargo de José Antonio Nieto Ballesteros, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, y Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, Defensor del Pueblo Andaluz.

El programa incluye la ponencia 'Mediación: por qué un modelo de intervención propio', a cargo de Marina Otero, asesora del área de Cultura de Paz, Justicia y Mediación del Defensor del Pueblo Andaluz. A continuación se celebrará la mesa redonda 'Experiencias de participación en procesos de mediación del dPA', moderada por María José Ruiz, asesora técnica de Cultura de Paz, Justicia y Mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, con la participación de Pilar López (asesora jurídica de colectivo de ciudadanía), Raúl Castilla (alcalde de Sanlúcar la Mayor), Álvaro Burgos (delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Huelva), Áurea del Noval (jefa del área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Sevilla) y Ana Vinuesa Padilla (asesora del Área de Vulnerabilidad del Defensor del Pueblo Andaluz).

La segunda mesa redonda se centrará en 'Retos y desafíos para la mediación administrativa', moderada por Marina Otero, con la intervención de Esteban Rondón (director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía), Luis Miguel Blanco (magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León) y Eduardo Candau (secretario general del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales).