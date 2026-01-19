El Defensor transmite su "profundo dolor" por Adamuz (Córdoba) y pide que "se garantice esclarecimiento de lo ocurrido"

Imagen de familiares de víctimas en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) accediendo al punto de información habilitado en el Centro Cívico Poniente Sur. A 19 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha trasladado este lunes su "profundo dolor" por el grave accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Adamuz (Córdoba) en la tarde-noche de este domingo, con un balance provisional de, al menos, 39 personas fallecidas y más de un centenar de personas heridas, una decena de ellas de gravedad.

Con el mismo "rigor", Jesús Maeztu considera "imprescindible" que, "una vez estabilizada la emergencia, se garantice el esclarecimiento completo de lo ocurrido, con la máxima transparencia y desde los mecanismos de investigación previstos, sobre todo, evitar que una tragedia así vuelva a repetirse".

El Defensor traslada en un comunicado, en primer lugar, su pésame más sentido a las familias y seres queridos de las víctimas, así como el apoyo a todos los afectados. El Defensor ha agradecido el trabajo de los equipos de emergencia, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal ferroviario y de protección civil, que están interviniendo "desde el primer momento" en un escenario de "enorme complejidad", así como las muestras de solidaridad de la ciudadanía de Adamuz desde el primer instante.

La activación de los dispositivos de respuesta y coordinación, incluido el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía para Córdoba, está siendo "esencial para salvar vidas y atender a los heridos". En estas horas, la prioridad debe seguir siendo la atención integral a las víctimas y a sus familias: asistencia sanitaria, apoyo psicológico, información veraz y accesible, y un trato respetuoso en todos los procedimientos de identificación y acompañamiento.

En este sentido, se han habilitado líneas de información y atención para familiares y personas afectadas (entre ellas, el teléfono de Adif 900 10 10 20 y el de Iryo 900 001 402), así como puntos de asistencia en estaciones y dispositivos de acogida. "Nos alienta la cantidad de recursos profesionales puestos a disposición; la colaboración leal de las administraciones y el apoyo de los vecinos y vecinas voluntarios para intentar paliar esta catástrofe", ha enfatizado Maeztu. Con el fin de "acompañar y ofrecer su apoyo ante esta tragedia", el Defensor del Pueblo andaluz ha cancelado su participación en actos públicos durante esta semana, incluida la celebración de las jornadas de nediación este próximo miércoles 21 de enero.