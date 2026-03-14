Una delegación de quince investigadores y siete séniors del CSIC participan en el tercer Agro-Hub Students Meeting

Una delegación de 22 investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) han participado en la tercera edición del Agro-Hub Andalucía PhD Students Meeting. - CSIC

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de 22 investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) han participado en la tercera edición del Agro-Hub Andalucía PhD Students Meeting que se ha celebrado este jueves y viernes en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF) de Sevilla.

Tal y como ha indicado la entidad en una nota, este encuentro, dirigido a investigadores predoctorales de centros propios y mixtos del CSIC, tenía como objetivo dar a conocer los resultados derivados de sus trabajos experimentales y "promover la cooperación científica en el ámbito de las Ciencias Agrarias en Andalucía".

La cita, que ha contado con más de 150 personas inscritas, ha reunido a investigadores de seis centros del CSIC en Andalucía, en concreto, el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF, CSIC-Universidad de Sevilla), la Estación Experimental del Zaidín (EEZ, CSIC), el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS, CSIC) --que será el encargado de organizar la cuarta edición el próximo año--, el Instituto de la Grasa (IG, CSIC), el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Irnas, CSIC) y el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (IHSM-La Mayora, CSIC-Universidad de Málaga). En el encuentro también participarán investigadores del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa).

En esta línea, el programa científico incluía 32 presentaciones orales, de las que siete han sido realizadas por predoctorales del IAS-CSIC. En concreto, Marta Gavilán abrió el encuentro hablando sobre 'Estrategias CRISPR/Cas para reemplazar péptidos inmunogénicos en genes de gliadina de trigo preservando al mismo tiempo la calidad de horneado'; Sara Rodríguez habló de 'Identificación de regiones genómicas asociadas con la resistencia a la podredumbre radicular por Aphanomyces en guisante' y María Córdoba lo hizo sobre 'Presencia generalizada de nematodos fitoparásitos en campos de guisantes y consecuencias para el mejoramiento de los cultivos'.

Junto a ellas, José Antonio Muñoz presentó su trabajo sobre 'Efecto y viabilidad económica de las barreras vegetales para reducir el aporte de sedimentos a la Laguna del Jarata: Un modelo SWAT+'; Ignacio Domenech disertó sobre 'Evaluación del riesgo de erosión del suelo a escala de paisaje en olivares mediante Rusle y enfoques de aprendizaje automático basados en teledetección' y Ana García lo hizo sobre 'Restauración de la funcionalidad del suelo: supresión de nematodos mediante prácticas regenerativas'. Por último, Francisco Mendes dio a conocer su trabajo sobre 'Análisis de la resistencia de los pulgones en la guisante herbácea mediante el mapeo de asociación de todo el genoma y bioensayos de pulgones'.

Además de las presentaciones orales, el Agro-Hub contó con más de 65 pósteres que abordaron temáticas alineadas con los retos actuales del sector biotecnológico y agroalimentario. Entre ellos, se encontraban los pósteres de los investigadores predoctorales del IAS-CSIC Germán Escudero, Miguel Itarte, María Claudia López, Khiat Mohammed, Cristian Camilo Molinares, Paula Peña, Nazaret Romero, Abdelkader Sadok y Rosana Salazar-García, que trataban temas como nematodos que parasitan el olivar; la resistencia de la haba al estrés biótico; la evaluación de las necesidades hídricas del almendro, regiones genómicas asociadas con la resistencia al pulgón del guisante o dinámica reciente del paisaje agrícola en Córdoba.

En contexto, Agro-Hub Andalucía es una iniciativa que conecta a los centros del CSIC dedicados a las ciencias agrarias y agroalimentarias en Andalucía. Su objetivo es "fomentar la colaboración científica, impulsar proyectos conjuntos y fortalecer la formación de jóvenes investigadores en áreas clave como la biotecnología vegetal, la sostenibilidad agrícola o la mejora de cultivos".

Entre sus actividades se engloban encuentros científicos y jornadas de intercambio entre investigadores. El CSIC cuenta, según su memoria de 2025, con 19 centros de investigación en Ciencias Agrarias, con un total de 195 grupos de investigación y 2.447 proyectos actualmente vigentes.