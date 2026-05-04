El PSOE se compromete a impulsar la vivienda en solares de la Junta en el casco histórico de Jaén

Miembros del PSOE de Jaén participan en un paseo electoral. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 4 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha trasladado el compromiso de impulsar, de la mano de María Jesús Montero al frente de la Junta de Andalucía, la construcción de vivienda en más de 3.000 metros cuadrados que la Administración autonómica tiene en solares en el casco histórico de la capital.

Así lo ha indicado este lunes la candidata al Parlamento andaluz Nines Díaz, quien ha denunciado el "letargo" de las políticas de vivienda durante la etapa de Juanma Moreno, que ha estado "ausente" de la ciudad.

"El modelo de Moreno Bonilla es no hacer nada", ha lamentado en un paseo electoral junto al alcalde y secretario general del PSOE de la capital, Julio Millán.

Frente a ello, ha avanzado que Montero se compromete a relanzar una gran empresa pública andaluza que apueste por la construcción de vivienda y haga promociones en solares públicos autonómicos de la capital, promociones para el alquiler asequible dirigidos a jóvenes y familias, según ha informado el PSOE jiennense.

Además, los jóvenes podrán acceder a un crédito al cero por ciento para abaratar un 20 por ciento la entrada de una vivienda, así como acceder a ayudas de hasta 35.000 euros para rehabilitación y hasta 105.000 euros para construcción.

Díaz ha apuntado que el plan estatal de vivienda el Gobierno de España va a desplegar 7.000 millones de euros por todas las comunidades autónomas, pero ha advertido que con Juanma Moreno ese dinero "no va a ir a ninguna parte".

"La Junta tiene que poner el 40 por ciento y con Moreno Bonilla está claro que no va a destinar ni un solo euro a todo lo que venga del Gobierno de Pedro Sánchez. Con María Jesús Montero, sí va a haber proyectos reales de vivienda pública a precios asequibles", ha afirmado.

La candidata también ha señalado que la única política de vivienda de la Junta en Jaén ha sido la solicitada por el Ayuntamiento para la rehabilitación energética en Peñamefécit y Polígono del Valle.

El secretario general del PSOE de Jaén capital, Julio Millán, ha incidido en la "ausencia de políticas de vivienda" por parte de la Junta de Andalucía en la capital y en la provincia durante los últimos ocho años.

Tras subrayar que la vivienda es "un bien de primera necesidad", ha criticado que el Gobierno andaluz del PP no haya impulsado promoción de vivienda pública, políticas de rehabilitación ni medidas para facilitar el acceso de los jóvenes.

Millán ha indicado que la actuación de Moreno en esta materia ha sido "nula, cero" y ha afeado que no haya habido "ni una sola actuación" en la capital y la provincia que permita que se construya vivienda pública. Como ejemplo, ha aludido al solar de la calle Hornos Negros, lleno de basura y que evidencia el "abandono" de la Junta en este ámbito.

Frente a esta "falta de gestión", ha valorado las propuestas de María Jesús Montero, entre las que ha resaltado una nueva ley de vivienda en Andalucía, la promoción de más de 100.000 viviendas públicas en los próximos ocho años y medidas para jóvenes menores de 35 años, como préstamos a interés cero para el 20 por ciento de la entrada de una vivienda.

Igualmente, ha defendido que ningún joven tenga que destinar más del 30 por ciento de su renta disponible al acceso a una vivienda y destacó el compromiso de duplicar el bono de alquiler que actualmente aporta el Gobierno de España, incorporando financiación por parte de la Junta.

Junto a ello, Millán ha reclamado la rehabilitación como una medida clave para familias trabajadoras y barrios de Jaén como La Glorieta, San Felipe, El Almendral, San Juan, La Merced, La Magdalena, Santa Isabel, Peñamefécit o el Polígono del Valle.

De ahí que haya apostado por planes integrales de rehabilitación para mejorar tejados, cerramientos y accesibilidad y para permitir que las familias puedan seguir viviendo en sus barrios con el respaldo de la administración autonómica.