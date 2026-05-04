Zapatero participará este martes en Huelva en su segundo acto con María Jesús Montero en la campaña andaluza del 17M

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la la secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero en un acto en Cártama (Málaga). (Foto de archivo). - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

HUELVA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El que fuera presidente del Gobierno y secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero participará este martes, 5 de mayo, en el que será su segundo acto en la campaña electoral de los comicios andaluces del 17 de mayo, en este caso en Huelva y de nuevo junto a la candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero.

Tanto Zapatero como Montero compartieron ya el pasado 1 de mayo, viernes que fue festivo por el Día de los Trabajadores, un acto de campaña en Cártama (Málaga), en el que participó también el actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que fue el encargado de clausurarlo.

Fue el acto central del PSOE-A en el primer día oficial de la campaña electoral andaluza, y se producía apenas una semana después de que Zapatero y Montero compartieran otro mitin en Andalucía, aunque entonces en el marco de la precampaña y en la ciudad de Jaén.

El acto de este martes está programado para que comience a las 18,30 horas en el Edificio Jacobo del Barco del Campus del Carmen de la Universidad de Huelva, según han informado este lunes desde el PSOE-A.

En el mitin del pasado viernes en Cártama, y ante los sondeos de intención de voto que auguran un resultado desfavorable para el PSOE-A en los comicios del 17M en los que el PP-A de Juanma Moreno aspira a revalidar su mayoría absoluta, José Luis Rodríguez Zapatero defendió que habría "remontada" de los socialistas, así como reivindicó la Andalucía "moderna, avanzada" que "construyó el PSOE".

Además, advirtió de que "votar al PP es lo mismo que votar a Vox, y votar a Vox es lo mismo que votar al PP, porque Vox y el PP la misma cosa es", sentenció José Luis Rodríguez Zapatero, que vuelve así este martes a la campaña electoral andaluza, que, por otra parte, está previsto que el próximo sábado, 9 de mayo, reciba de nuevo la visita de Pedro Sánchez, en esta ocasión para compartir un acto público junto a María Jesús Montero en La Línea de la Concepción (Cádiz).



