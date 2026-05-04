PP señala la apuesta de la Junta para renovar cuatro sedes judiciales en Almería con 26 millones de euros hasta 2030

Miembros del PP abordan la construcción de la nueva sede judicial de Roquetas de Mar (Almería). - PP

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

El PP de Almería ha valorado este lunes la apuesta de la Junta de Andalucía para mejorar y renovar las infraestructuras judiciales de la provincia con cuatro actuaciones que permitirán invertir hasta 2030 un total de 26 millones de euros en los municipios de Roquetas de Mar, Huércal-Overa, Vélez-Rubio y Vera.

Así lo ha trasladado la secretaria de Justicia del PP de Almería, Rosalía Espinosa, quien en un acto con miembros de su partido ha puesto como ejemplo el impulso dado a la nueva sede judicial de Roquetas de Mar mediante un sistema de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta para la construcción y mantenimiento de las nuevas instalaciones previstas para 2027.

Según ha explicado Espinosa en una nota, este modelo "está siendo ya analizado por más de diez alcaldes andaluces interesados en replicarlo". "El modelo de Gabriel Amat es como el modelo de Juanma Moreno, que trae beneficio a Almería", ha dicho a razón de esta colaboración en la que el Consistorio asume la construcción del inmueble por 11,5 millones de euros para después cobrar un canon de la Administración andaluza con el que recuperar la inversión.

El alcalde de Roquetas de Mar y presidente de honor del PP de Almería, Gabriel Amat, ha agradecido al Gobierno andaluz su apuesta por la justicia en Roquetas de Mar ante una infraestructura "demandada durante años" que "nunca se materializó con los gobiernos socialistas", pero que con el PP "será pronto una realidad al servicio de los ciudadanos".

Así, desde el PP consideran que Amat "ha vuelto a sentar un hito en Andalucía", por lo que han alabado su trayectoria como "referente de gestión y colaboración institucional en beneficio de los ciudadanos de Roquetas de Mar y de toda la provincia".

Igualmente, la dirigente 'popular' ha valorado la reorganización de los juzgados en tribunales de instancia, la modernización digital y la humanización de la justicia, con medidas dirigidas a colectivos vulnerables, mejora del turno de oficio y la justicia gratuita, entre otros.

Estas políticas, según Espinosa, buscan "seguridad jurídica y confianza", frente a quienes "no apuestan por Almería, ni dotan a la provincia de los jueces necesarios".

Por su parte, el candidato del PP al Parlamento de Andalucía Juan José Salvador ha comparado un modelo impulsado por su partido basado en la "modernización, frescura y en poner a los ciudadanos en el centro de las políticas" frente al del PSOE que, según ha dicho, está marcado por la "antigüedad, dejadez y desidia".

Salvador ha defendido que frente a la "crispación", el Gobierno andaluz responde con infraestructuras y servicios públicos en municipios como Roquetas de Mar, donde la Junta "ha invertido más de 130 millones de euros" en los últimos años.

A la comparecencia también han acudido como miembros de la junta directiva provincial del PP Rebeca Gómez y Carmen Navarro, quien ha detallado que el edificio judicial de Roquetas supone la aplicación de "una fórmula inédita que está siendo ejemplo para otras comunidades".

