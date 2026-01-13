El delegado del Gobierno valora la apertura del nuevo edificio de la Junta en Córdoba con aportación de nueve millones

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, interviene durante la inauguración del nuevo edificio administrativo de la Junta de Andalucía en Córdoba (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado este martes la inauguración del edificio totalmente rehabilitado y reformado que va a albergar las delegaciones de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, ubicado en la Plaza de la Constitución de la capital, con una aportación superior a los nueve millones de euros por parte del Ejecutivo central, más del 66% del total, con cargo al Plan de Recuperación.

En la inauguración, Fernández ha destacado que el inmueble "se ha beneficiado del Plan de Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), que ha supuesto una adaptación en cuanto a la mejora de la eficiencia y eficacia del edificio, sobre todo la eficiencia energética, la mejora de la accesibilidad con toda la eliminación de cualquiera barrera que pueda dificultar el acceso al mismo y también con la mejora de la funcionalidad".

En palabras del delegado, "es un edificio que se pone a disposición tanto de los funcionarios que han de prestar a diario su trabajo por parte del Gobierno andaluz, como, sobre todo y ante todo, de los ciudadanos que van a recibir esa prestación, de ser un servicio público esencial", prestándolo "en las mejores condiciones posibles y, sobre todo, con la mayor dignidad".

De este modo, ha defendido que "con buena coordinación, con reglas claras y con una adecuada distribución de responsabilidades y recursos, lo público, para beneficio de los ciudadanos, funciona mejor". A su juicio, el edificio ejemplifica "la necesidad de modernización y actualización de estructuras obsoletas que precisan de una renovación para que los andaluces tengan la administración pública que se merecen, digna, accesible y con los recursos necesarios".

Según ha aseverado, "es un esfuerzo que hace el Gobierno de España, que se suma a los 175 millones de euros totales que en el programa de rehabilitación el Ejecutivo ha puesto a disposición, ha invertido o está invirtiendo en Andalucía para cofinanciar actuaciones muy importantes que tienen que ver con la rehabilitación de edificios públicos, bien competencia de la Junta de Andalucía, bien de las administraciones locales".

En este sentido, ha mencionado que "21,5 millones se han puesto a disposición de Córdoba, donde además de esta actuación, que es la más importante en lo que a inversión se refiere, también se contemplan otras inversiones, como en las cubiertas del Museo de Medina Azahara (1,6 millones) o en el caso de los juzgados de Montilla (800.000 euros), donde la eficiencia energética de nuevo va a ser un elemento fundamental".

Y ha enmarcado dentro de los 175 millones los más de 85 millones de euros del Pirep autonómico, "fondos que gestiona la Junta de Andalucía para la ejecución de 23 actuaciones, que permiten la rehabilitación de más de 348.000 metros cuadrados de edificios públicos en el conjunto de la comunidad", y que engloban la actuación en el nuevo edificio en la ciudad.

LA AUTOVÍA Y EL AEROPUERTO

Al ser preguntado por la petición de explicaciones del Ayuntamiento de Córdoba al Gobierno sobre la carretera N-432 y su conversión en autovía, en compañía de la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, Fernández ha comentado que "se está analizando, estudiando y haciendo todos los estudios necesarios".

"Es una actuación muy demandada, histórica, en el caso de Córdoba, que no solamente afecta a Córdoba, sino también a otras comunidades autónomas y a otras provincias dentro de la comunidad autónoma, como es el caso de Granada, en donde se sigue avanzando", ha afirmado, para remarcar que "la N-432 es muy importante en cuanto a eje vertebrador y supone también una oportunidad de futuro en cuanto a su desarrollo". "Todo eso está encima de la mesa y, a partir de ahí, se verá cuál es la mejor solución definitiva", ha señalado.

En cuanto a avances para que el Aeropuerto de Córdoba pueda contar con control de pasaporte y aduana, el delegado ha dicho que están "en conversaciones", aseverando que "es una de las preocupaciones que tiene la subdelegada y una de las cuestiones que plantea permanentemente". "Estamos trabajando", ha expresado.