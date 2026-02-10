Delgado (Podemos) cree el acuerdo UE-Mercosur "estocada" a sector con reproche a "bipartidismo, misma cara de la moneda"

Archivo - El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha subrayado este martes sobre las consecuencias para el sector primario del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) que propicia el libre comercio entre ambas zonas que "es una puñalada que podría suponer la estocada definitiva de muchos agricultores y ganaderos".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla durante su asistencia a la tractorada convocada por las organizaciones agrarias como rechazo a ese acuerdo UE-Mercosur, Delgado ha remarcado una sucesión de medidas y circunstancias por su repercusión para el sector, entre las que ha incluido "la reducción de más del 20% de la PAC, luego el acuerdo con Mercosur y, ahora, las inundaciones en campos durante los temporales", según una nota de este partido.

Ha criticado el también portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía el "bipartidismo" que representan PP y PSOE por considerar que se trata de "la misma cara de la moneda" y que esa estrategia compartida les lleva a "abandonar" a agricultores y ganaderos con sus decisiones políticas tanto en Bruselas como en Madrid.

"Más allá de romper el acuerdo con Mercosur, hoy por hoy, nuestros agricultores necesitan un plan de choque para afrontar las más de 2.500 millones en pérdidas ante el temporal", ha propuesto Delgado como una posible medida para paliar los efectos de las borrascas de las últimas semanas.

Ha recalcado la "urgencia" de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haga uso de todas las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía para no "dejar tirado al campo" y frenar la crisis que atraviesa.

"El sector primario andaluz representa aproximadamente el 10% del PIB y da empleo a casi 300.000 familias y PP y PSOE lo han abandonado, dándole la estocada al campo andaluz", ha sostenido Juan Antonio Delgado, quien ha señalado el "abandono" que sufre el sector.

El diputado autonómico de Podemos ha criticado entonces el "triunfalismo" con que se recibió el acuerdo desde el Palacio de Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. "No termino de comprender qué hay que celebrar, ¿la muerte de nuestro sector primario?", ha indicado Delgado en este sentido.

Delgado ha señalado directamente al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre quien ha afirmado que "no entiendo como un ministro andaluz puede traicionar de esta manera a sus agricultores y ganaderos", antes de aludir también a la figura de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien ha afirmado que "también echamos en falta que dé la cara en días como estos".