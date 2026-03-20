Delgado (Podemos) reclama a Moreno que se "moje" y plantee un "escudo social" andaluz

Archivo - El candidato de Podemos Andalucía a la Junta, Juan Antonio Delgado - PODEMOS ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico, Juan Antonio Delgado, ha reclamado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se "moje" y plantee un "escudo social" andaluz que ayude también a hacer frente a los efectos de la guerra en Irán.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Delgado ha insistido en pedir a Moreno la creación de un impuesto a las grandes fortunas en Andalucía, que revierta todos los "regalos fiscales que se han hecho a las rentas más altas" desde que el PP-A llegó a la Junta.

Ha indicado que estamos hablando de unos "mil millones de euros aproximadamente", un dinero que ahora se tiene que "revertir porque ahora lo necesitamos" en unos momentos tan complicados a nivel internacional.

"Al final la guerra la hacen los poderosos, los de arriba, y la pagan siempre los de abajo, y especialmente la gente más vulnerable", ha señalado Delgado, quien ha expuesto su preocupación por la situación "muy crítica" del campo andaluz, que se verá afectado no sólo por el acuerdo de Mercosur y por "la reducción de la PAC", sino también por una guerra en oriente medio que está provocando la subida de los carburantes.

En Andalucía, según ha añadido el candidato de Podemos, hacen falta más hospitales, más colegios o poner topes al alquiler y, por ello, es fundamental que Juanma Moreno plantee un "escudo social" andaluz.

A su juicio, "está muy bien" que el Gobierno de Pedro Sánchez plantee un "escudo social" --en referencia al plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán que aprobará este viernes el Consejo de Ministros--, pero Moreno también se tiene que "mojar en ese sentido y tiene que hacer su propio escudo social andaluz".

Sobre el plan integral del Ejecutivo nacional, ha manifestado que Podemos lo analizará porque Pedro Sánchez es "mucho de fuegos artificiales y de grandes anuncios, que después se quedan muchas veces en nada".