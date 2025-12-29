Denuncian agresiones racistas a personal de un bar de un mercado de Granada en Nochebuena

Imagen de archivo de los accesos del Mercado de San Agustín - AYUNTAMIENTO

GRANADA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dirección de un negocio de hostelería del Mercado de San Agustín, en el centro de Granada, ha denunciado en sede policial que, el pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, el propietario y varios trabajadores del local habrían sido agredidos violentamente con "amenazas de muerte e insultos de carácter racista y homófobo".

Las agresiones habrían tenido como resultado una serie de lesiones acreditadas, además de la "rotura de mobiliario, cristalería y material de trabajo", según ha indicado la dirección del establecimiento en una nota de prensa en la que apunta a que así lo recogen los atestados policiales sobre los hechos, que han obligado al cierre de este establecimiento en los últimos días.

También ha denunciado públicamente lo que ha calificado como "una situación insostenible de violencia reiterada" que viene de 2018, desde cuando "la empresa y sus trabajadores han sufrido amenazas, insultos, agresiones físicas, daños materiales y un clima de miedo continuado".

Son hechos de los que han venido dejando constancia, han añadido, "numerosas denuncias policiales, partes médicos, sentencias judiciales e instancias registradas ante el Ayuntamiento de Granada". En redes sociales han pedido colaboración a sus clientes para la aclaración de lo sucedido.

La situación ha generado en "bajas médicas, daños psicológicos, abandono de puestos de trabajo y graves pérdidas económicas, además de una sensación generalizada de desprotección".

La propiedad, que ha detallado a Europa Press que ha presentado sus denuncias en la Guardia Civil, ha solicitado formalmente la conservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del mercado correspondientes al día de la agresión, y ha puesto "toda la documentación a disposición de las autoridades", a las que ha hecho "un llamamiento urgente" para que adopten "medidas inmediatas".