Desalojado un hotel rural en Deifontes (Granada) ante el aumento del caudal del río Cubillas

Río Cubillas en Deifontes a su paso por el puente de acceso a este municipio de Granada - DIPUTACIÓN DE GRANADA

DEIFOONTES (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

Bomberos de Iznalloz (Granada) trabajan desde primera hora de la mañana de este miércoles en Deifontes, en la comarca granadina de los Montes, ante el aumento del caudal del río Cubillas a su paso por el municipio, lo que ha conllevado el desalojo de un hotel rural y el traslado de alrededor de una veintena de familias a casas de familiares.

Según ha explicado el alcalde de Deifontes a Europa Press, Francisco Abril, el río da muestras de estar a punto de desbordarse en la parte baja del pueblo, donde se han producido estos traslados desde casas construidas cerca de la ribera, y deja imágenes de su cauce a punto de superar el nivel del puente de acceso al municipio, de unos 2.600 habitantes.

Los servicios municipales trabajan achicando agua y en la retirada de los pinos que han caído en la entrada desde Iznalloz, sin que consten daños personales, ha apuntado el alcalde. Cuentan en estas tareas también con la colaboración de los bomberos de Iznalloz, dependientes del consorcio de la Diputación de Granada.

El desalojo del alojamiento rural se ha producido por inundación de la planta baja de las instalaciones, ha especificado también Abril, que ha pedido precaución ante el avance de la borrasca en las próximas horas, especialmente en zonas próximas a cauces, ramblas o puntos inundables.

En la misma línea se articulaba el bando firmado por el alcalde este pasado martes, y en que se informaba del cierre de todos los parques municipales, instalaciones deportivas y cementerio así como de la suspensión de actividades deportivas.

Llamaba a la población a "permanecer informada a través de los canales oficiales del 112 Andalucía y del Ayuntamiento de Deifontes, evitando la difusión de rumores o informaciones no contrastadas".