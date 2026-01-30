Los desalojados en Pinos Puente (Granada) no podrán volver a sus hogares hasta que se asegure la zona

El diputado de Emergencias de Granada, Eduardo Martos, junto a técnicos de la Diputación, visita la zona de Pinos Puente en la que se han producido desprendimientos. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

PINOS PUENTE (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

La veintena de vecinos desalojados de sus viviendas en Pinos Puente (Granada) por un desprendimiento de rocas en la Vereda de la Alhameda deberán permanecer fuera de sus hogares hasta que se acometa una primera intervención de urgencia que asegure la zona y que los plazos administrativos dilatarán como "mínimo" dos semanas.

El diputado provincial de Emergencias, Eduardo Martos, junto a técnicos de la Diputación, ha visitado este viernes la zona para evaluar los daños. Allí ha explicado en declaraciones a los medios que el jueves se desalojaron por prevención una veintena de viviendas, de las que 15 estaban habitadas.

Los residentes podrán recoger hoy los enseres más necesarios, como medicinas o documentación, acompañados por efectivos de Bomberos y Policía Local, en tanto que ya no regresarán a sus hogares hasta que se intervenga de urgencia en la ladera.

Existe un estudio de 2018 que servirá de base para otro más concreto que se realizara ahora de la ladera y para esta primera intervención, que será de contención y fijación de las piedras para evitar nuevos desprendimientos y colocación de una malla de protección.

La Diputación de Granada ayudará técnica y económicamente al Ayuntamiento de Pinos Puente en estas primeras labores, que podrían rondar entre los 60.000 y los 90.000 euros y que por los plazos administrativos se podría demorar dos semanas como "mínimo"

Algunos de los desalojados se han alojado con familiares, otros en hoteles y el ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados un albergue.