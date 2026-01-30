Porcuna (Jaén) pedirá la declaración de zona catastrófica por los daños de un "tornado que ha arrasado" olivares

Daños en un olivar de Porcuna causados por el tornado. - AYUNTAMIENTO DE PORCUNA
PORCUNA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) va a solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, la anterior declaración de zona catastrófica, ante los daños causados por "un tornado que ha arrasado" numerosos olivos y que también ha afectado a inmuebles agrícolas.
Así lo ha indicado este viernes a Europa Press el alcalde, Miguel Moreno, quien ha explicado que el episodio tuvo lugar en torno a las 11,00 horas del pasado miércoles, jornada especialmente complicada, con buena parte de la provincia en aviso naranja por fuerte viento.
Ha matizado, sin embargo, que "no ha sido una racha de viento": "Sino un tornado que empieza a la altura de San Pantaleón o en La Espina y acaba en el Pozo Los Álamos y por donde ha pillado ha arrancado dos o tres hiladas de olivos; en algunos sitios, hasta siete hiladas", ha comentado.
De esa violencia dan cuenta "olivos de 20 y de 30 años que los arranca de cuajo", según el regidor, quien ha añadido que "hay cientos de damnificados". Además, se han visto afectados "inmuebles dentro del campo", como un cortijo en la zona del Pozo Los Álamos donde "ha hecho mucho daño".
Por ello, desde el Ayuntamiento de Porcuna se va a presentar en la Subdelegación del Gobierno de España "la solicitud de declaración de zona catastrófica con valoración de daños". Aún no se han determinado, aunque pueden ser "decenas de hectáreas", de ahí que se plantee esta opción "o una resolución de medida urgente para paliar los daños a las explotaciones agrarias que están afectadas".
Pese a estos perjuicios, el alcalde ha destacado la ausencia de daños personales: "El tornado ha pasado a 200 o 300 metros del casco urbano por la parte del Albaicín, calle Edison abajo. Si hubiera entrado al casco urbano, estaríamos hablando de una tragedia", ha apuntado Moreno.