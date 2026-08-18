Desalojan por prevención a 600 personas de 371 viviendas en Las Gabias (Granada) tras los terremotos de este martes

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado que unas 600 personas han sido desalojadas, de forma preventiva, de 371 viviendas en Las Gabias tras los terremotos registrados durante la jornada de este martes en la capital granadina y su área metropolitana.

Así lo ha señalado en una atención a medios en la tarde de este martes, ante los movimientos sísmicos registrados durante esta jornada, donde se han registrado cuatro terremotos de magnitud 4 o superior. Estos seísmos se suman al primer movimiento registrado el pasado sábado, 15 de agosto, que alcanzó una magnitud de 4,8, aunque inicialmente fue registrado como de 5.

Asimismo, el consejero ha señalado que las zonas más afectadas por los movimientos sísmicos de esta jornada han sido Íllora, Alhendín, Armilla, La Zubia y Granada capital. Por prevención, se ha decidido desalojar a unas 600 personas de seis bloques de viviendas en Las Gabias, que están siendo reubicadas mientras se evalúa el estado de los inmuebles y se garantiza su seguridad.

Sanz ha explicado que, tras mantener una reunión con arquitectos y técnicos, se evaluará la situación de las viviendas afectadas. En este sentido, ha asegurado que "evidentemente no hay un peligro inminente" ni ha estado en riesgo la población, pero que, "desde el punto de vista preventivo y hasta analizar si existen daños estructurales", el Ayuntamiento ha decidido proceder a la evacuación de los seis bloques.

El consejero ha indicado que todavía es "imposible predeterminar" el alcance total de los daños, aunque todo parece indicar que "no estamos hablando de daños estructurales muy graves". "Sí hay daños, especialmente en cornisas, como aquí estamos comprobando, y en fachadas, situaciones y consecuencias que evidentemente son importantes, pero no estamos hablando de daños estructurales muy graves", ha señalado.