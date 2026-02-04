Desalojos preventivos en Vélez de Benaudalla (Granada) por la previsible crecida del río Guadalfeo

Bomberos de la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

VÉLEZ DE BENAUDALLA (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla (Granada) ha alertado de la previsible crecida del río Guadalfeo como consecuencia del desembalse de la presa de Rules y ha pedido a los vecinos que residen en las inmediaciones de la ribera que desalojen sus viviendas por prevención hasta nuevo aviso.

Igualmente, el consistorio ha pedido a los residentes en la zona del Barranco de las Viñas que permanezcan atentos a los próximos avisos, ya que existe la posibilidad de que pueda quedar aislada.

Al resto de la ciudadanía del municipio se pide que extreme las precauciones y evite desplazamientos innecesarios, según se ha difundido a través de las redes sociales del consistorio.