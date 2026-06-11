Desarticulada una red de blanqueo de capitales del narcotráfico con 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba

Registro de la Guardia Civil en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en la provincia de Cádiz - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado en Andalucía una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico durante una operación en la que se han realizado 18 registros en domicilios de cuatro provincias.

Según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, la mayoría de los registros se han centrado en la provincia de Cádiz, seis en la localidad de Algeciras, uno en Los Barrios y uno en El Puerto de Santa María.

El resto de registros domiciliarios se han producido en las provincias de Sevilla (tres en Mairena del Aljarafe, uno en Gelves y uno en Las Cabezas de San Juan), Málaga (tres en Mijas) y Córdoba (dos en Villa del Río).