Desarticulan una red de atracadores por una decena de robos en comercios chinos de Málaga, Sevilla y Murcia

GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado, en una operación conjunta, una trama criminal de atracadores que asaltaba a recaudadores del dinero procedente de negocios regentados por empresarios asiáticos, en áreas industriales de las provincias de Málaga, Sevilla y Murcia. La operación se ha saldado con nueve personas detenidas que se hacían pasar por agentes de seguridad o empleados de limpieza.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa conjunta, según el grado de implicación, en los delitos de robo con violencia, falsedad documental, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal, de manera que hasta el momento se les atribuyen a los sospechosos tres robos en Málaga, uno en Sevilla, uno en Osuna (Sevilla), uno en Mairena del Alcor (Sevilla) y uno en San Pedro del Pinatar (Murcia).

Asimismo, se han realizado once entradas en la ciudad de Sevilla y las localidades sevillanas de Utrera y Dos Hermanas, donde estaban afincados los investigados, se han intervenido distintas armas de fuego, balizas y sistemas de geolocalización, sustancias estupefacientes y dinero en efectivo, entre otros efectos.

De esta manera, cuatro de los detenidos han ingresado en prisión de manera provisional, además de que sobre uno de ellos constaba una orden de búsqueda emitida por un juzgado por otro delito violento.

En cuanto al modus operandi, la trama se adentraban en áreas industriales para seguir y vigilar los movimientos de los recaudadores que trabajan para negocios regentados por emprendedores chinos. El fin último de la organización no era otro que apoderarse de las grandes sumas de dinero en efectivo que mueve el sector, llegando a superar los 90.000 euros uno de los botines.

OLEADA DE CRIMINALIDAD

Los primeros golpes perpetrados por la red condujeron al polígono Guadalhorce, en Málaga, donde los atracadores ejecutaron tres robos desde febrero, uno de especial gravedad por la gran violencia ejercida sobre la víctima, ya que un recaudador recibió una paliza de los asaltantes y, además, fue arrastrado decenas de metros por el vehículo utilizado por los ladrones en la huida, tras aferrarse con todas sus fuerzas al asa del bolso que contenía el dinero -y que sujetaba la otra parte.

Posteriormente, los asaltos se trasladaron a la provincia de Sevilla, con otros tres robos perpetrados entre la capital andaluza y las localidades de Mairena del Alcor y Osuna, tornándose los ataques aún más violentos, con peligrosas interceptaciones de los coches utilizados por los recaudadores al servicio de empresarios asentados en áreas industriales en las cercanías del aeropuerto sevillano.

En este sentido, la organización criminal ha contado con personal con "avanzados conocimientos a nivel tecnológico", que instalaban balizas en los vehículos de sus objetivos para conocer su posicionamiento en tiempo real, y darles el alto en el momento más oportuno --en mitad de la autovía incluso--, a través de colisiones provocadas de tráfico.

Además de los robos en la comunidad de Andalucía, los agentes han atribuido a la trama otro golpe el bajo mismo modus operandi en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, donde vestidos con chalecos y armas como las fuerzas y cuerpos de seguridad, para perpetrar un asalto.

La red contaba con una estructura definida y un claro reparto de funciones con hombres encargados de ejecutar los asaltos, otros especializados en la colocación de dispositivos de geolocalización en los vehículos de las víctimas y otros al frente de seguimientos y vigilancias, entre otros roles.

Hay nueve personas detenidas, en concreto siete hombres y dos mujeres, por su presunta implicación en los delitos de robo con violencia, falsedad documental, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Fruto de los registros domiciliarios, en total 11 entradas efectuadas en Sevilla, Utrera y Dos Hermanas, se han intervenido distintas armas de fuego --largas y cortas--, munición, armas blancas, balizas y sistemas de geolocalización, prendas de vestir utilizadas en los asaltos.

Del mismo modo se han incautado varias sustancias estupefacientes como 1,4 kilogramos de hachís en tabletas y bellotas, así como diversas partidas de cocaína y heroína, dinero en efectivo y abundante documentación de interés, entre otros efectos. . La autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión provisional de cuatro de los investigados.

La operación denominada 'Taoyán-Sinagua' ha sido llevada a cabo de modo conjunto por el Grupo de Atracos y Delitos Violentos de la Comisaría Provincial de Málaga, el Equipo de Delincuencia Organizada Patrimonial de la Guardia Civil en Sevilla, el Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial en Sevilla; el Grupo de Delincuencia Organizada de la UDEV en Sevilla, el Grupo de Delincuencia Urbana en Sevilla y el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna.